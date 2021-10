Billie Eilish headliner al Glastonbury Festival 2022

Dopo due anni di stop forzato degli eventi musicali dal vivo, a causa dell’avvento della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), anche il più famoso festival britannico sta per tornare live, con un cast di artisti più ricco che mai. Tra i cantanti che si esibiranno sul celebre Pyramid stage al Worty Farm di Pilton , il prossimo venerdì 24 giugno 2022 , anche la stella dell’elettro pop americano, la 20enne Billie Eilish , che si prepara così a diventare la più giovane headliner nella storia dell’evento. Ad ufficializzare la notizia su Twitter, ci ha pensato Emily Eavis , organizzatrice della manifestazione, che si è confermata entusiasta sul ritorno del celebre evento dal vivo, dopo la diretta streaming dal Worty Farm, della scorsa estate. “Non potremmo essere più felici di annunciare che la meravigliosa Billie Eilish sarà l'headliner del Pyramid il venerdì al Glastonbury Festival del prossimo anno” ha twittato la Eavis che ha poi aggiunto, “Diventa così la più giovane headliner solista della nostra storia. Questo sembra proprio il modo perfetto per tornare e non vedo l'ora !”. Solo pochi minuti dopo è arrivata la replica di Billie Eilish che su Instagram ha posato indossando una felpa di Glastonbury con la scritta “2022”. Prima di lei era stata scritturata la cantante Taylor Swift, per l’edizione 2020, purtroppo cancellata a causa della pandemia. Al suo posto un’edizione “virtuale” dell’evento che ha visto e ascoltato le incredibili performance musicali di Coldplay, Wolf Alice e Jorja Smith.

Billie Eilish si prepara per il tour mondiale

Dopo la pubblicazione degli ultimi singoli “Therefore I Am”, “Your Power” e “NDA” estratti dal nuovo album “Happier Than Ever”, rilasciato in tutti gli store di dischi fisici e online lo scorso 30 luglio, Billie Eilish si prepara a tornare con una serie di concerti dal vivo in tutto il mondo. Tante le tappe in America e in Europa, anche se tra queste non figura l’Italia. Sono ben 32 i concerti finora in programma solo negli Stati Uniti, cui se ne aggiungono altri 18 nel Vecchio Continente. Si partirà il 3 febbraio 2022, dallo Smoothie King Center di New Orleans per attivare fino all’Hallenstadion di Zurigo il 2 luglio 2022, nonché la data più vicina alla nostra penisola per tutti i fan italiani.