Keith Urban e Nicole Kidman si riconfermano la It Couple di Hollywood. Incedendo sul red carpet, lui si è persino fermato un momento per ammirare l'abito azzurro di sua moglie. Il glamour ispirato alla vecchia Hollywood sfoggiato da Nicole Kidman ha incantato tutti quanti (a partire da suo marito). L’abito celeste polvere è firmato Armani Privè di Nicole Kidman Kidman, nominata per la quarta volta come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista in “Being the Ricardos”



