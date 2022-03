Oscar 2022, il discorso di Troy Kotsur miglior attore non protagonista

Ha vinto il premio per il suo ruolo nel film “Coda - I segni del cuore”. È il secondo membro appartenente alla comunità sorda a vincere la statuetta, dopo Marlee Matlin nel 1986. La sua dedica a tutte le persone con disabilità: "Questo è il nostro momento". Emozionante l’applauso in lingua dei segni della platea

L'Oscar come Migliore attore non protagonista è stato vinto da Troy Kotsur per il film "Coda - I segni del cuore". Kotsur è il secondo membro appartenente alla comunità sorda a vincere la statuetta. La prima è stata l'attrice Marlee Matlin, che lo vinse nel 1986 per "Figli di un dio minore" e che è coprotagonista nello stesso Coda. Il titolo del film, Coda, è l'abbreviazione di "children of deaf adults" (in italiano: figli di adulti sordi). A loro e a tutte le persone con disabilità Kotsur ha dedicato il premio: "Questo è il nostro momento".

La dedica ai "children of deaf adults"

Nel suo discorso di ringraziamento Kotsur ha raccontato la toccante storia del padre. “Mio padre era il migliore nella lingua dei segni. Poi purtroppo è rimasto paralizzato dal collo in giù in un incidente stradale e non si è potuto più esprimere”, ha raccontato. “Sarai sempre il mio eroe", ha detto commosso. “Voglio davvero ringraziare tutti i meravigliosi palchi teatrali dei non udenti in cui mi è stato permesso di salire, lì mi è stata data l'opportunità di sviluppare il mio mestiere di attore”, ha detto. Il suo discorso ha suscitato un’ondata di emozione in platea ed è stato accompagnato dal gesto dell’applauso nel linguaggio dei segni, con le mani alzate sopra la testa e in movimento.

Le altre statuette di Coda

“Coda - I segni del cuore” ha conquistato tre premi Oscar: Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale, a Troy Kotsur Miglior Attore non Protagonista. Diretto da Sian Heder, arriverà al cinema da giovedì 31 marzo distribuito da Eagle Pictures. È un remake del pluripremiato film francese “La Famiglia Belier” e vede nel cast attori sordi e udenti. Nel film Kotsur interpreta Frank Rossi, un pescatore statunitense in difficoltà con una figlia adolescente.