La pellicola della regista Sian Heder vince tutti i 3 premi per cui aveva ottenuto la nomination: miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore non protagonista. Il film è e disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

I segni del cuore (CODA) trionfa alla 94.ma edizione degli Academy Awards. Il film vince l'Oscar per il miglior film, la miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista (Troy Kotsur). Quest'ultimo è il secondo attore non udente a vincere una statuetta, dopo Marlee Matlin nel 1987 trionfà on Figli di un dio minore.

Nel rendere omaggio all'attore, che ha quasi pianto tanto era commosso, tutta la sala gli ha tributato il consenso non battendo le mani, ma con l'alzata delle mani. "Vorrei ringraziare tutti i teatri per sordi che mi hanno permesso di sperimentare la mia arte", ha detto Troy Kotsur, nel linguaggio dei segni, sul palco.

La pellicola aveva già sbancato al Sundance 2021, come vincitrice del Gran Premio della Giuria, Premio del Pubblico, Premio Speciale per il cast e Premio per la miglior regia nella sezione e era stata premiata per il miglior film nella serata dei Producers Guild Awards 2022

CODA – I SEGNI DEL CUORE è il remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier. Emozionante ed ironico, irriverente e al contempo edificante, il film è scritto e diretto da Sian Heder (Tallulah, Little America), e vede nel cast attori sordi e udenti, tra cui il premio Oscar® Marlee Matlin (Figli di un dio minore), Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Daniel Durant.

Il titolo originale del film è CODA che è è l' acronimo di Children of Deaf Adults, figlio udente di genitori sordi.

