PGA Awards 2022, vince "CODA - I segni del cuore". Tutti i premi

L’emozionante remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier, che racconta con delicatezza il tema della disabilità (in prima tv sui canali Sky Cinema, lunedì 21 marzo), vince il premio per il miglior film nella serata dei Producers Guild Awards al Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles. I vincitori

"Coda - I segni del cuore" ( in prima tv su Sky ) sbarra la strada al "Potere del Cane" ( RECENSIONE ) e mette una pesante ipoteca sugli Oscar 2022 vincendo il premio per il miglior film nella serata dei Producers Guild Awards al Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles . Manca una settimana alla notte delle stelle del 27 marzo ( la cerimonia di premiazione della 94ª edizione degli Academy Awards® sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ): per "Coda" il successo ai Pga si aggiunge quello per il miglior cast ai premi Sag, il sindacato degli attori, mentre il film di Jane Campion, finora frontrunner, ha trionfato nella serata della Dga, l'associazione dei registi, e ai Bafta, i premi del cinema britannico. Sarà dunque prevedibilmente uno scontro a due per la categoria più ambita, quella del "Best Film" tra il western atipico della neozelandese e la commovente "dramedy" firmata da Sian Heder su una famiglia di pescatori sordi in cui solo una figlia è in grado di udire e di parlare: di qui il titolo, con le iniziali per Child of Deaf Adults.

i vincitori della serata

"CODA - I segni del cuore", lunedì 21 marzo in prima tv su Sky Cinema

"Coda", che arriva agli Oscar con tre candidature, ha battuto una concorrenza nutrita: oltre al film della Campion erano in corsa ai Pga "Being the Ricardos", "Belfast", "Don't Look Up", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Tick, Tick ? Boom!" e "West Side Story". Tra gli altri premi della serata hanno vinto "Succession" e "Ted Lasso" per le serie a puntate. Premiati anche "Summer of Soul", "Encanto", "Mare of Easttown" e "The Beatles: Get Back".

l'elenco dei premi e dei premiati

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

“CODA” (Apple Original Films) *WINNER

Producers: Philippe Rousselet, p.g.a., Fabrice Gianfermi, p.g.a., Patrick Wachsberger, p.g.a.



Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

“Encanto” (Walt Disney Pictures) *WINNER

Producers: Yvett Merino, p.g.a., Clark Spencer, p.g.a.



Award for Outstanding Producer of Documentary Motion Pictures

“Summer of Soul” *WINNER



Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

“Succession” (HBO) – Season 3 *WINNER



Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

“Ted Lasso” (Apple TV Plus) – Season 2 *WINNER





David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television

“Mare of Easttown” (HBO) *WINNER



Award for Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

“Tom Petty, Somewhere You Feel Free: The Making of Wildflowers” *WINNER



Award for Outstanding Producer of Non-Fiction Television

“The Beatles: Get Back” (Season 1) *WINNER



Award for Outstanding Producer of Live Entertainment, Variety, Sketch, Standup & Talk Television

“Last Week Tonight with John Oliver” (Season 8) *WINNER



Award for Outstanding Producer of Game & Competition Television

“RuPaul’s Drag Race” (Season 13) *WINNER