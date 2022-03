Notte degli Oscar, i momenti indimenticabili entrati nella storia

Impossibile non iniziare da quell’esclamazione: “Robertoooo”, indimenticabile Sophia Loren che dal palco del Kodak di Los Angeles annuncia la vittoria di “La vita è bella” come miglior film in lingua straniera, Benigni risponde dalla platea, balzando in piedi sulla poltrona e saltellando in una sorta di passeggiata “più o meno” in testa agli illustri colleghi seduti nel parterre. Immagini, era il 1999, che hanno fatto storia, una storia importante che ha visto il nostro cinema trionfare con tre statuette dorate quell’anno.

GLI ANNI 2000

approfondimento

Oscar, 20 anni fa la notte di "La vita è bella" di Benigni. VIDEO

Nel 2003 tutti sorpresi da Adrien Brody che al momento della vittoria nella categoria miglior attore protagonista per “Il pianista”, consegnato da Halle Berry (la prima attrice nera a vincere l'Oscar come miglior protagonista con il drammatico Monster's Ball), ruba un bacio appassionato alla collega. Cinque anni dopo, grande commozione per la vittoria postuma di Heath Ledger nei panni di Joker, la famiglia ritira per conto della figlia Matilda, aveva 3 anni, l'Oscar come miglior attore non protagonista. Tra discorsi di stampo politico e monologhi pungenti, indelebile nella memoria rimane la caduta di Jennifer Lawrence chiamata sul palco come miglior attrice protagonista per “il lato positivo”, lo scivolone molto divertente è datato 2013. Un anno dopo ci pensa Ellen De Generes, in veste di presentatrice a rubare la scena a tutti, come? Beh con un selfie, foto con i volti più noti di Hollywood da 37 milioni di click, tanto da mandare in tilt la piattaforma social…



Anche se per l’Italia il motivo per ricordare quell’ottima annata è stata la vittoria di “La grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, suo il miglior film straniero. Nel 2016, il mondo dello showbiz tira un sospiro di sollievo (passateci un po' di facile ironia): Leonardo Di Caprio vince, e finalmente finisce il tormentone polemico Oscar sì/Oscar no, per uno degli attori più amati del grande schermo. Quell'anno è Ennio Morricone ad emozionare tutta la platea, il grande compositore dopo 5 nomination e un Oscar alla carriera, viene premiato dall' Academy per la colonna sonora di "The Hateful eight" diretto da Quentin Tarantino, per lui non solo la statuetta dorata ma anche una lunga standing ovation, applausi e qualche lacrima, una pagina che rimane impressa nella storia del cinema.