Sean Penn, boicottare Oscar se non si consente a Zelesnky di parlare

In un'intervista rilasciata alla Cnn, l'attore ha rivelato che boicotterà l'Oscar se sarà impetido al presidente dell'Ucraina di parlare durante la cerimonia Condividi

approfondimento Oscar, forse ci sarà Zelensky. Paolo Sorrentino cerca il bis Per la cerimonia degli Oscar è ormai tutto pronto. Previsto per stanotte (diretta su Sky a partire dalle ore 00.15 su Sky Cinema Oscar® ) lo spettacolo ha ormai stabilito la rigida scaletta e sono stati scelti presentatori ed ospiti. Sean Penn, però, spera in un cambio di programma ed invita Hollywood a boicottare gli Oscar se il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky non sarà invitato o non gli sarà consentito di parlare.

