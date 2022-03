Oscar, attesa per Zelensky. Paolo Sorrentino cerca il bis

In attesa del grande evento della premiazione ( l’appuntamento in tv è per domenica nella notte tra il 27 e il 28 marzo dalle ore 00.15 su Sky Cinema Oscar® (canale 303 di Sky), ecco le ultime indiscrezioni di come potrebbe svolgersi la cerimonia, chi saranno gli ospiti, i probabili vincitori, i film italiani in concorso e novità dell'ultima ora: la possibilità di un collegamento con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky

Tutto il cinema italiano è in attesa della notte degli Oscar (l’appuntamento in tv è per domenica nella notte tra il 27 e il 28 marzo dalle ore 00.15 su Sky Cinema Oscar® (canale 303 di Sky) e tifa per Paolo Sorrentino che quest’anno potrebbe ottenere la sua seconda ambita statuetta. Il suo "E' stata la mano di Dio" ( qui la recensione del film ) punta all'abita statuetta per il Miglior film internazionale ma la concorrenza e' molto agguerrita, a partire dal giapponese "Drive My Car" ( qui la recensione del film ) e dal danese "Flee". Il regista partenopeo non è l'unico italiano in corsa. Ci sono anche Enrico Casarosa per la regia di Luca tra i film di animazione e Massimo Cantini Parrini alla seconda nomination consecutiva per i costumi di Cyrano.

Forse ci sarà anche Zelensky

Eppure, in queste ore di vigilia, l'attesa generale è anche concentrata sul peso che la guerra in Ucraina (qui tutti gli aggiornamenti) avrà nello show. Ci potrebbe essere addirittura Volodymyr Zelensky, con un messaggio in diretta o preregistrato.

Lo ha proposto nei giorni scorsi Amy Schumer, una delle presentatrici della serata. E, l'ex attore, oggi presidente ucraino, sarebbe in contatto con l'Academy per definire i dettagli. Il produttore della cerimonia, Will Packer, quando gli è stato chiesto esplicitamente non lo ha confermato ma neppure escluso: "Si sta ancora lavorando all'organizzazione dello spettacolo, quindi non è qualcosa di cui parlare, in un senso o

nell'altro". E una delle presentatrici, Wanda Sykes, pur scherzandoci su ("Non è impegnato a fare altro in questo momento?") ha promesso che della guerra in Europa si parlerà in modo "naturale" e "intenso".