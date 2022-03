Oscar 2022, a Samuel L. Jackson il premio alla carriera

approfondimento

Oscar 2022: i pronostici dei bookmakers sui film vincitori

L'attore da molti considerato una vera e propria leggenda del cinema è ricordato tra l'altro per le sue interpretazioni nel film di Spike Lee "Fa' la cosa giusta" e in quelli di Tarantino per i ruoli in "Pulp Fiction" "Jackie Brown", "Django Unchained" e come personaggio di numerose pellicole Marvel.