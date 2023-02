In occasione della cerimonia Oscars Nominee Luncheon Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha ammesso le difficoltà dell'organizzazione nel gestire un episodio senza precedenti, lo schiaffo sferrato dall'attore al presentatore degli Oscar 2022 dopo una battuta sulla moglie

“Sono sicura che tutti voi ricordate che abbiamo vissuto un evento senza precedenti agli Oscar. Quello che è successo sul palco è stato assolutamente inaccettabile e la risposta della nostra organizzazione è stata inadeguata”. Durante la cerimonia Oscars Nominee Luncheon Janet Yang, presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha ammesso le difficoltà dell’organizzazione nel gestire l’episodio dello schiaffo sferrato da Will Smith a Chris Rock durante la presentazione della categoria del Miglior documentario nel corso della cerimonia degli Oscar 2022. Dopo una battuta di Rock sulla testa calva della moglie Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia, l’attore ha colpito il presentatore sul volto e ha urlato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”. Yang ha proseguito: “Abbiamo imparato da questo che l’Academy deve essere pienamente trasparente e responsabile nelle sue azioni, e soprattutto in tempi di crisi dovete agire rapidamente, con compassione e con decisione per noi stessi e per la nostra industria. Non dovreste e non potete aspettarvi di meno da noi andando avanti”.