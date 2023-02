Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences non revocherà la candidatura agli Oscar come Miglior attrice ad Andrea Riseborough, la protagonista britannica, interprete di To Leslie, film 'low budget' che ha incassato finora solo 27mila dollari, è stato distribuito solo in poche sale negli States e non è mai stato promosso in maniera massiccia come accade solitamente per altre produzioni in corsa per gli Oscar La nomination nella cinquina, che include le grandi star Cate Blanchett, Ana De Armas, Michelle Williams e Michelle Yeoh, aveva sollevato il sospetto di presunte irregolarità nella campagna promozionale per la violazione di alcune stringenti regole imposte dall’Academy. Dopo aver condotto alcune indagini l'organizzazione, che in un comunicato diffuso martedì ha ribadito di voler “assicurare una procedura di premiazione giusta ed etica” e di perseguire l’obiettivo di “creare un ambiente nel quale i voti siano basati esclusivamente sui meriti artistici e tecnici dei film e dei risultati idonei”, ha deciso di non revocare la candidatura di Riseborough ma, allo stesso tempo, ha dichiarato di aver riscontrato sui social media strategie comunicative e promozionali che “destano preoccupazione”. La candidatura di Riseborough ha infatti ricevuto il supporto a costo zero, apparentemente concordato sulla base di reti di conoscenze, di diverse celebrità, incluse Cate Blanchett, Kate Winslet e Gwyneth Paltrow, mentre l’account ufficiale del film ha condiviso un post, poi cancellato, con un estratto dei dieci migliori film dell'anno del critico Richard Roeper sulla performance in Tár di Blanchett, candidata nella stessa categoria.