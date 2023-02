Oscar 2023, Rihanna canterà Lift Me Up: canzone di Black Panther

Lift me Up e le altre canzoni nominate

vedi anche

I 35 anni di Rihanna, le sue 15 canzoni più famose da Umbrella a Work

Lift Me Up è stato co-scritto da Rihanna, Tems, Ludwig Göransson e il regista del film Ryan Coogler ed è una ballata che è stata nominata come migliore canzone originale agli Oscar di quest'anno, segnando la prima nomination all'Oscar per Rihanna. Hold My Hand di Lady Gaga e BloodPop, scritta per Top Gun: Maverick è un’altra canzone nominata in questa categoria insieme ad Applause da Tell It like a Woman, Naatu Naatu da RRR e This Is a Life da Everything Everywhere All at Once"