I 35 anni di Rihanna, le sue 15 canzoni più famose da Umbrella a Work

Si chiama Robyn Rihanna Fenty, ma per tutti è solo Rihanna. La cantante barbadiana compie 35 anni oggi, 20 febbraio 2023: è nata nel 1988 a Saint Michael, Barbados. Ha all’attivo otto album in studio, il primo pubblicato nel 2005 a 17 anni, e tantissime collaborazioni. È tra le artiste più famose, ricche e di successo del pianeta: ha vinto, tra l’altro, nove Grammy Award; i suoi album hanno venduto oltre 60 milioni di copie e 215 milioni di tracce digitali; ha scalato le classifiche di tutto il mondo con ogni disco; tra il 2021 e il 2022 Forbes l’ha inserita ufficialmente tra i miliardari, incoronandola come la musicista donna con il patrimonio più alto (anche grazie al suo marchio di cosmetici Fenty Beauty e alla moda). Nelle scorse settimane, dopo una pausa di cinque anni dalle esibizioni dal vivo, ha incantato di nuovo tutti con la sua performance durante l'halftime show del Super Bowl 2023. Per celebrare il suo compleanno, abbiamo selezionato 15 tra le sue canzoni più famose. Non è stato facile, eccole qui.

Pon de Replay (2005) vedi anche Rihanna, dalla maternità al Super Bowl: l'intervista a British Vogue Pon de Replay è il singolo di debutto di Rihanna, estratto dal suo primo album Music of the Sun. Siamo nel 2005 e la cantante ha 17 anni: già allora la sua personalità e il suo talento sono evidenti. Rihanna ha spiegato che il testo contiene frasi nello slang delle Barbados ed è un invito al dj ad alzare il volume della musica sulle sue canzoni preferite. Il brano inizia con: “Come, Mr. DJ, song pon de replay/Come, Mr. DJ, won't you turn the music up?” (“Avanti, signor dj, mettila di nuovo/Avanti, signor dj, non vuoi alzare la musica?”). sOS (2006) L’anno dopo, nel 2006, esce il secondo album di Rihanna: A Girl like Me. Il singolo di lancio è SOS, che è il primo della cantante a raggiungere la vetta della classifica statunitense. Il pezzo è basato sul campionamento di Tainted Love, nella versione del 1981 dei Soft Cell.

Umbrella ft. JAY-Z (2007) vedi anche Super Bowl, la foto in cui Cara Delevingne commenta lo show di Rihanna Nel 2007 Rihanna consolida la sua fama con il suo terzo album, Good Girl Gone Bad. Il singolo di lancio è Umbrella, cantato insieme a Jay-Z. Si tratta di uno dei brani più noti della cantante, che ha dominato per settimane le classifiche ed è diventato uno dei più venduti di quell’anno. Vince anche un Grammy per la miglior collaborazione con un artista rap. Il testo racconta della forza di un legame d’amore e del senso di protezione che si vuole infondere all’altra persona, con il sole e con la pioggia, nella buona e nella cattiva sorte. “You can stand under my umbrella” (“Puoi stare sotto il mio ombrello”), canta l’artista. La canzone era stata offerta a Britney Spears, ma il suo team ha rifiutato ed è andata a Rihanna. Don't Stop the Music (2007) Dallo stesso album, come quarto singolo, viene estratto il brano Don't Stop the Music. Anche questo si rivela un successo. Contiene il campionamento dei cori “Mama-say, mama-sa, ma-ma-ko-ssa” tratti dalla canzone Wanna Be Startin' Somethin' di Michael Jackson del 1983 (a loro volta tratti da Soul Makossa di Manu Dibango). “Please don't stop the music” (“Per favore, non fermare la musica”), canta Rihanna rivolta al dj. Nel video, girato a Praga, l’artista entra in un negozio di caramelle e da una porta nascosta arriva in un club segreto.

Disturbia (2008) vedi anche Rihanna, lo spettacolo al Super Bowl 2023. VIDEO “Bum-bum-be-dum-bum-bum-be-dum-bum (what's wrong with me?)/Bum-bum-be-dum-bum-bum-be-dum-bum (why do I feel like this?)/Bum-bum-be-dum-bum-bum-be-dum-bum (I'm going crazy now)” (“Che c’è di sbagliato in me?/Perché mi sento così?/Sto impazzendo”). Scala le classifiche anche Disturbia, brano che fa parte dell’album Good Girl Gone Bad: Reloaded (riedizione di Good Girl Gone Bad). A scriverlo è Chris Brown, all’epoca compagno di Rihanna. Nel testo si parla di paure, paranoie e allucinazioni e nel video la cantante è prigioniera dei suoi incubi. Rude Boy (2010) Nel 2010, dall’album Rated R, viene estratto il singolo Rude Boy. Il testo ha riferimenti sessuali ed è considerato un inno alla sessualità femminile, un invito alle donne a essere sicure di loro stesse anche nelle relazioni e nei rapporti.

Only Girl (in the World) (2010) vedi anche Chi è Asap Rocky, dalle canzoni più famose alla storia con Rihanna Nel 2010 Rihanna pubblica il suo quinto album, Loud. Il primo singolo estratto è Only Girl (in the World), che conquista le piste da ballo di tutto il mondo. L’anno dopo la canzone si aggiudica un Grammy come miglior brano dance. “Want you to make me feel like I'm the only girl in the world/Like I'm the only one that you'll ever love/Like I'm the only one who knows your heart” (“Voglio che tu mi faccia sentire come se fossi l’unica ragazza nel mondo/Come se fossi l’unica che amerai/Come se fossi l’unica che conosce il tuo cuore”), canta l’artista nel ritornello. Love the Way You Lie (2010) Nel 2010 Rihanna è in vetta alle classifiche anche con un altro brano, una collaborazione con Eminem: ad agosto esce Love the Way You Lie, singolo estratto dall’album Recovery del rapper. La cantante ha poi pubblicato anche una versione solista, Love the Way You Lie (Part II). Il testo parla del rapporto malato tra due persone, impegnate in una relazione tossica. “Just gonna stand there and watch me burn?/Well, that's alright, because I like the way it hurts/Just gonna stand there and hear me cry?/Well, that's alright, because I love the way you lie” (“Te ne starai lì a guardarmi bruciare? Bene, va bene, perché mi piace il modo in cui fa male/Te ne starai lì a sentirmi piangere? Bene, va bene, perché amo il mondo in cui menti”), canta Rihanna. L’anno prima l’artista aveva lasciato Chris Brown, dopo una relazione violenta e tempestosa.

S&M (2011) vedi anche Da Rihanna a Timothée Chalamet: le star con più stile del 2022 Nel 2011, sempre dall’album Loud, viene lanciato il singolo S&M. La musica richiama Let's Go to Bed dei Cure, il testo è pieno di allusioni sessuali, mentre nel video ci sono scene sadomaso, bambole gonfiabili, frustini, sexy costumi in latex e vengono mimati dei rapporti. In alcuni Paesi scatta la censura, ma la canzone ha un grande successo in tutto il mondo. È stata creata anche una versione remix, in collaborazione con Britney Spears. “Sticks and stones may break my bones/But chains and whips excite me” (“Bastoni e pietre possono spezzarmi le ossa/Ma catene e fruste mi eccitano”), canta Rihanna. We Found Love ft. Calvin Harris (2011) “We found love in a hopeless place” (“Abbiamo trovato l'amore in un posto senza speranze”). In questa carrellata di canzoni di Rihanna non può mancare We Found Love, brano apripista dell’album del 2011 Talk That Talk (il sesto in studio). La canzone, scritta e prodotta dal dj Calvin Harris, domina le classifiche di tutto il mondo e diventa il singolo di Rihanna più venduto. Il video, diretto da Melina Matsoukas, mescola amore e droga e si aggiudica il titolo di video dell’anno agli Mtv Video Music Awards 2012 e quello di miglior video musicale ai Grammy. FourFiveSeconds (2015) Tre anni dopo l'uscita dal suo settimo album, Unapologetic, nel 2015 Rihanna torna a sorpresa con il brano FourFiveSeconds. La canzone, che viene pubblicata per il download digitale, è incisa con Paul McCartney e Kanye West: la cantante duetta con il rapper e produttore americano, mentre l’ex Beatle li accompagna con la chitarra acustica.

Work ft. Drake (2016) vedi anche Inarrrestabile Rihanna: fotostoria della regina dell'R&B Nel 2016 Rihanna pubblica quello che per ora è il suo ultimo album in studio, Anti. Il singolo che viene estratto per primo è Work e vede la partecipazione del rapper canadese Drake. Si tratta della 14esima canzone dell’artista che arriva in vetta alla Billboard Hot 100 (Michael Jackson, per fare un esempio, è riuscito a farne arrivare tredici): Rihanna, a 31 anni, è l’artista più giovane a raggiungere questo traguardo. “La gente pensa che sia una canzone da party e invece parla di una rottura”, ha spiegato riguardo al testo PartyNextDoor, uno degli autori. Kiss It Better (2016) “What are you willing to do?/Oh, tell me what you're willing to do?/Kiss it, kiss it better, baby” (“Cosa sei disposto a fare?/Oh, dimmi cosa sei disposto a fare?/Bacia, bacia meglio, baby”), canta Rihanna in Kiss It Better, secondo estratto dall’album Anti, lanciando un ultimatum al suo amante. Love on the Brain (2016) Una relazione tossica è al centro di Love on the Brain, altro singolo estratto da Anti. Sembra una canzone d’amore, invece racconta di una storia tormentata, di una donna che non riesce a staccarsi da un uomo che le fa del male. “You love when I fall apart (fall apart)/So you can put me together/And throw me against the wall” (“Tu mi ami quando cado a pezzi/Così puoi ricomporre i miei pezzi/E sbattermi contro il muro”), canta Rihanna.

Lift Me Up (2022) vedi anche Black Panther: Wakanda Forever": cosa sapere sul film Chiudiamo con Lift Me Up, brano rilasciato nell’ottobre del 2022: è la prima uscita di Rihanna da solista in sei anni. Dopo la pubblicazione del suo ottavo album in studio (Anti nel 2016), infatti, la cantante ha deciso di prendersi una pausa discografica e di apparire solo in alcuni feat. La ballad fa parte della colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever: nel testo l’artista si rivolge alle persone care che ha perso e per estensione anche a Chadwick Boseman, il protagonista del primo capitolo della saga Marvel morto nel 2020 per un tumore. “Lift me up/Hold me down/Keep me close/Safe and sound” (“Sollevami/Stringimi/Tienimi vicina a te/Al sicuro”), canta Rihanna. Il brano ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar e ai Golden Globe nella categoria migliore canzone.

