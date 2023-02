Rihanna, dalla maternità al Super Bowl: l'intervista a British Vogue

Dopo la performance all'Halftime Show del Super Bowl nella quale ha svelato la seconda gravidanza, la popstar ha raccontato la nuova era della maternità, iniziata nove mesi fa con la nascita del primo figlio avuto dal compagno A$AP Rocky, i nuovi progetti musicali e imprenditoriali e le difficoltà incontrate con la moda dopo il parto Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Oh, mio Dio, è leggendario”. A nove mesi dalla nascita del piccolo (dal nome ancora segreto) avuto dal compagno A$AP Rocky, Rihanna ha descritto così la nuova era della maternità. In un’intervista rilasciata a British Vogue la popstar, 35 anni, ha posato per la prima volta con il figlio in uno shooting diventato subito virale. “È tutto. Non ricordi la vita di prima, è la cosa più strana. Cerchi letteralmente di ricordarla, ma i sentimenti, i desideri, le cose che apprezzi, tutto, non ti identifichi più con quello, perché non ti concedi nemmeno di andare così lontano con la mente, perché non importa più”. L’artista delle Barbados ha proseguito: “Sostanzialmente, da una persona sono diventata due. Entri in ospedale come una coppia e ne esci come una famiglia di tre persone. È pazzesco. E i primi giorni sono folli. Non dormi. Per niente. Neanche se volessi. Siamo tornati a casa, non avevamo nessuno. Eravamo solo noi genitori e il nostro bambino. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo”. L’amore per il piccolo si è presto duplicato: il 12 febbraio, durante l’attesissima performance dell’Halftime Show del Super Bowl che ha sancito il suo ritorno sul palcoscenico dopo sette anni, Rihanna ha svelato la seconda gravidanza. Per la popstar vincitrice di nove Grammy è un periodo d’oro anche professionalmente: ha ricevuto la prima candidatura agli Oscar nella categoria Miglior canzone originale per il brano Lift Me Up, tratto dalla colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever, e si susseguono voci sull’uscita di un nuovo album (l’ultimo, Anti, risale al 2016) e sull’inizio di un nuovo tour.

GENITORI E FIGLI approfondimento Rihanna, lo spettacolo al Super Bowl 2023. VIDEO Rihanna ha raccontato di apprezzare soprattutto le mattine in compagnia del bebé con “il suo piccolo viso che si risveglia”, e ha descritto così il rapporto con il compagno da ormai tre anni: “Siamo migliori amici con un bambino. Dobbiamo essere sulla stessa lunghezza d’onda, ma è sempre stato così nella nostra relazione. Tutto cambia quando nasce un bambino, ma direi che non ha fatto altro che avvicinarci di più”. A$AP Rocky desiderava un maschetto, e Rihanna ora è “la ragazza che prova a entrare nel club dei maschi” dal momento che il bambino “è ossessionato da suo padre". La popstar ha poi scherzato: ""Non ti ho fatto nascere io? Che sta succedendo?”". La complicità tra padre e figlio emerge anche dagli outfit simili, come un mini-kilt indossato dal bebé su un paio di jeans forati da Rihanna stessa. “Mi piace vestirlo con abiti che non sembrino per bambini. Mi piace osare. Lo vesto con abiti a fiori. Lo vesto con abiti rosa. Mi piace. Penso che la fluidità nella moda sia la cosa migliore. Acquisto sempre nel reparto maschile, sapete”. Gli stessi progetti imprenditoriali di Rihanna, dediti alle linee inclusive dei prodotti di bellezza e underwear di Fenty, potrebbero in futuro includere anche collezioni per bebé. “Spesso, quando cerchi qualcosa di preciso per il tuo bambino, rischi di non trovarlo perché la moda per i più piccoli, attualmente, è noiosa. Devono essere più cool”. Attualmente, per la popstar i più cool di tutti sono però i genitori che crescono i figli mentre lavorano. Diventare genitore, ha affermato, consente di sviluppare "un rispetto diverso per le mamme e per i papà”.

MODA E GRAVIDANZA approfondimento Super Bowl, la foto in cui Cara Delevingne commenta lo show di Rihanna Rihanna ha anche commentato i look indossati dalle donne durante e dopo la gravidanza. Se, nel primo caso, vestirsi è "un gioco da ragazzi, nel secondo invece la situazione si complica: "La settimana in cui sono tornata a casa dall’ospedale ho indossato solo maglie larghe e felpe. Ma le settimane successive, non sai che cosa indossare. Tutto è troppo piccolo o troppo grande”. Già Blake Lively, che aveva definito la scelta degli abiti successiva al parto "alienante e deprimente", aveva lamentato un problema simile. Rihanna ha quindi rivolto alle donne il consiglio di aspettare per l'acquisto di nuovi indumenti: "Altrimenti finisci per comprare così tanti vestiti che non usi. Bè, a meno che non resti incinta di nuovo”.

IL RITORNO SULLE SCENE approfondimento Il figlio di Rihanna e A$AP è già il bambino più ricco di Hollywood Nel 2018 Rihanna ha rifiutato l'offerta della National Football League di esibirsi all'Halftime Show del Super Bowl in segno di solidarietà al quaterback Colin Kaepernick, sospeso dalla Federazione per aver smesso di alzarsi in piedi durante l'inno nazionale come protesta contro le ingiustizie e le oppressioni subite dalla minoranza nera negli Stati Uniti. Quest'anno, Rihanna ha invece accettato di rappresentare la comunità dal palcoscenico, con un potente messaggio rafforzato, ancora una volta, dalla recente maternità. “Naturalmente, crescere un giovane ragazzo di colore è una delle responsabilità più spaventose nella vita”. Non manca, tuttavia, anche la voglia di divertirsi e di divertire "le persone che amano la mia musica".