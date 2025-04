Locksover presentano il singolo 404: il video

404 (Quattro zero quattro) è una canzone nata quasi per caso dopo l'ingresso di Alex nel gruppo. L’input arriva da un giro di basso improvvisato: funkeggiante ma energico e rabbioso allo stesso tempo. Il testo, ad un primo ascolto, sembra superficiale e leggero, in realtà arriva da un'esperienza molto forte di quattro anni prima; un'esperienza che letteralmente lacerò Andrea, non perchè fu lui a subirla ma, al contrario, perchè comprese che l'azione che fece si trattò di un errore, un errore irreversibile. Durante quel periodo, continuava a scrivere e sfogare quel dolore su vari fogli, anche solo per “alleggerire” il dolore che provava e scacciare i “fantasmi” che aleggiavano sopra di lui “[...] chiudi gli occhi e senti le risate [...]”, però mai e poi mai ci saremmo immaginati di mettere tutto ciò in musica. In quel momento trovammo il coraggio di farlo e fu lì che Andrea iniziò a parlare sopra il giro di basso di Davide, come se stesse raccontando una storia. Man mano che la canzone prendeva forma, mostrava un “appeal” molto coinvolgente e accattivante ma allo stesso tempo il testo era sentito e si incastrava alla perfezione con la parte strumentale.



Il colpo di scena arriva alla fine del secondo ritornello dove improvvisiamo (Davide) un groove totalmente fuori dagli schemi: semplice e allo tempo stesso esplosivo. Alex lo interpreta con una ritmica in stile “techno dance” e la chitarra entrò poco dopo con un suono psichedelico solo quando il mood della canzone fu convertito completamente: ecco 404 in versione ultimata. Il pezzo ha avuto un grande successo dal vivo perchè quella parte “techno dance”, che arrivava come un fulmine a ciel sereno, era letteralmente esplosiva e coinvolgente, tant’è che spesso Davide scende dal palco per ballare insieme al pubblico.



Decidiamo quindi di raccontare il senso del brano con un videoclip: ne vale veramente la pena di lasciar perdere le cose importanti con ciò che è effimero? Pensare che sia tutto oro quello che luccica, tanto da abbandonare e distruggere ciò che realmente è importante per noi? Ci troviamo davanti a un bivio della nostra vita dove dobbiamo fare “scelte forti” per noi e per la nostra crescita personale, ma spesso ci rifugiamo nella decisione più semplice e scontata "per paura di cedere una piccola “parte” di noi e di non poterla più riavere indietro, l'essere umano è pronto ad abbandonare tutto ciò che ha costruito fino a quel momento".



Il videoclip è stato ideato interamente da noi ricreando le scene di una festa privata. Alex e Davide sono protagonista ed antagonista, mentre Andrea racconta la storia come se fosse uno dei fantasmi di “Scrooge”, rappresentando la coscienza del protagonista (invisibile a tutti). Abbiamo invitato nostri amici per ricreare un'atmosfera di “party” in casa, mentre le scene live sono state registrate ai Giardini Sonori di Piacenza. Personalmente è stata una grande soddisfazione per tutti noi e al termine sono stati rivissuti certi sentimenti legati all'esperienze personali, dando comunque un risvolto positivo a tutto ciò accaduto. Ci teniamo a ringraziare Giacomo Biolchi per le riprese e tutti gli amici che sono apparsi nel video: Tiziano, Ina, Elena, Linda e Sophie.