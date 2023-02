Quando esce Stranger Things 5? Finn Wolfhard svela un indizio

L'interprete di Michael "Mike" Wheeler ha suggerito tra le righe che la nuova stagione dello show televisivo ideato dai Duffer Brothers e distribuito da Netflix potrebbe essere rilasciata nel 2025. “Potrò bere con Gaten [Mazarro], Caleb [McLaughlin] e Noah [Schnapp] e l'intero cast alla premiere di Stranger Things 5…”, ha sottolineato. E negli Stati Uniti l’età minima per bere alcolici è 22 anni, ecco dunque svelato l’arcano: lui è nato nel dicembre 2002, quindi basta fare un calcolo et voilà, viene fuori il 2025

Finn Wolfhard, l'interprete del personaggio Michael "Mike" Wheeler della serie televisiva Stranger Things, ha suggerito (molto tra le righe) che la nuova attesissima stagione dello show televisivo ideato dai Duffer Brothers e distribuito da Netflix potrebbe essere rilasciato nel 2025.



Il quinto e ultimo atto della serie di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriverebbe dunque tra due anni.

Wolfhard ne ha parlato durante un'intervista rilasciata al magazine GQ, organizzata proprio per rispondere ad alcune domande dell'affezionatissimo pubblico dello show.



Ma in che modo l'attore si è lasciato sfuggire il dettaglio che farebbe intuire l’uscita nel 2025? Accennando a quando potrebbe uscire la prossima stagione, Wolfhard ha detto che lui avrà 22 anni entro allora. Essendo nato nel dicembre 2002, basta fare due calcoli per arrivare alla conclusione che sì, è proprio il 2025 l’anno fatidico.

“Potrò bere con Gaten [Matarazzo], Caleb [McLaughlin] e Noah [Schnapp] e l'intero cast alla premiere di Stranger Things 5. Una cosa che non si poteva certo dire della stagione 1. Se ci penso, questa cosa mi fa impazzire”, ha sottolineato Finn Wolfhard. Negli Stati Uniti l’età minima per bere alcolici è 21 anni, e per il 2025 anche Millie Bobby Brown avrà l'età giusta per potersi concedere un brindisi alcolico coi colleghi di set.



Potete guardare l’intera intervista rilasciata da Finn Wolfhard a GQ nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Il cast

approfondimento Stranger Things, Finn Wolfhard supporta il coming out di Noah Schnapp La quinta e ultima stagione di Stranger Things presenta, oltre a Finn Wolfhard nei panni di Mike Wheeler, anche Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp e David Harbour. Durante la sessione di domande e risposte tra i fan e Wolfhard, gli è stata posta anche quella riguardante la sua lunga amicizia con il cast dell’opera d’intrattenimento dei record. E lui ha commentato: “Spero che anche noi rimarremo amici. Non credo ci sia modo per noi di non rimanere amici perché siamo legati per sempre, direi”.



La possibilità di svariati spin-off approfondimento Stranger Things 5, produttori in lacrime per l'ultima stagione Mentre è stato ormai stra-confermato che la quinta stagione di Stranger Things chiuderà definitivamente lo show originale, Wolfhard ha scherzato sul fatto che Netflix spingerà sicuramente lui e il resto del cast per interpretare innumerevoli spin-off in futuro. "Voglio dire, Netflix vorrà comunque che torniamo tra dieci anni e facciamo Stranger Things: The Adult Years o qualsiasi altra cosa", ha esclamato tra il serio e il faceto.

Del resto parliamo di un programma che ha segnato tanti primati, dunque - per utilizzare le parole usate da Finn Wolfhard - è naturale che vogliano “mungerlo” il più possibile…



La quarta stagione di Stranger Things è diventata lo show televisivo in lingua inglese più visto della piattaforma di streaming quando è stata rilasciata nel 2022 (specifichiamo “in lingua inglese” perché per ora il programma più visto rimane Squid Game). Stranger Things 4 ha stabilito il record per il maggior numero di ore viste nei primi 28 giorni di rilascio di uno spettacolo, raggiungendo il traguardo in soli 17 giorni. Accumulando 781,04 milioni di ore visualizzate e sottraendo lo scettro del record a Bridgerton, un’altra serie che ha riscosso un enorme successo alla sua uscita nel 2021.



Di seguito trovate l’intervista rilasciata da Finn Wolfhard a GQ.