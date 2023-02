Stranger Things, Finn Wolfhard supporta il coming out di Noah Schnapp

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

In un’intervista rilasciata a GQ Finn Wolfhard, interprete di Mike Wheeler nella serie Netflix Stranger Things, ha espresso ammirazione per il compagno di set Noah Schnapp, che lo scorso gennaio ha fatto coming out in un video su TikTok. “Quando finalmente ho raccontato ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo aver mantenuto il segreto per 18 anni tutti hanno detto “lo sappiamo”” ha spiegato l'attore, che ha accompagnato il video con la didascalia “immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi”, un chiaro riferimento a Will Byers, il teenager omosessuale interpretato nella serie. “Quando l’ho visto, avevo semplicemente un grande sorriso sulla mia faccia” ha raccontato Wolfhard. “Ero semplicemente davvero orgoglioso di lui”.