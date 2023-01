Noah Schnapp, il messaggio di Netflix dopo il coming out dell'attore

Il coming out di Noah Schnapp, attore di Stranger Things, non è passato inosservato a Netflix, che sul suo profilo Twitter ha deciso di modificare la propria bio per sostenere la sua giovane star. Sull’account, infatti, si legge ora una frase piuttosto chiara: “Love you, Noah Schnapp”, ti vogliamo bene.

Noah Schnapp, che nella serie dei record di Netflix interpreta Will Byers, personaggio che proprio nell’ultima stagione inizia a mostrare di nutrire sentimenti che vanno oltre l’amicizia per Mike Wheeler (interpretato nella serie da Finn Wolfhard), ha deciso di dichiarare la propria omosessualità nella giornata di giovedì 5 gennaio con un video pubblicato su TikTok, giocando proprio sulla similitudine col proprio personaggio.

E ORA POTREBBE TOCCARE A WILL

Dopo il coming out di Noah Schnapp, che nella vita privata ha sviluppato un legame molto intenso e un’amicizia profonda con la protagonista della serie Millie Bobby Brown, molti fan si aspettano che anche Will compia il grande passo nella quinta stagione, rivelando i suoi sentimenti all’amico. Un amore impossibile, perché Mike è invece innamorato di Eleven. Ma come per Noah nella realtà, siamo sicuri che anche Will riceverà l’affetto del suo gruppo di amici. Intanto, nella quarta stagione, ha già avuto il sostegno del fratello Jonathan (Charlie Heaton) che ha capito la verità senza bisogno che il fratello gliene parlasse e gli si è offerto il suo ascolto.