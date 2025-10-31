Scream 7, è uscito il trailer del film horror

Il trailer del settimo capitolo della saga horror Scream è finalmente disponibile. 2 minuti di terrore che segnano il ritorno del genere slasher inventato per la prima volta nel 1996 da Wes Craven e reinventato per questa occasione in chiave postmoderna dal regista Kevin Williamson, che da sceneggiatore del primo capitolo della saga passa dietro la macchina da presa. A tornare protagonista sarà anche Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott.

LA TRAMA

La protagonista Sidney Prescott vive una vita più tranquilla lontano dalle tragedie del passato, ma un nuovo assassino mascherato “Ghostface” emerge nella sua città ridente (“dove ha ricostruito la sua vita”) e mette nel mirino sua figlia. Sidney è costretta a tornare al confronto con i fantasmi del proprio passato per proteggere la famiglia e porre fine al bagno di sangue una volta per tutte.

IL CAST

Scream 7 dunque vedrà il ritorno di volti storici come Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, mentre tra le new entry vi sono Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, ma anche Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos. Ritroveremo anche due vecchie star del franchise: Matthew Lillard e Scott Foley, interpreti di Stu Macher e Roman Bridger.

Kevin Williamson, già autore del primo capitolo e di progetti quali I Know What You Did Last Summer e la serie TV The Vampire Diaries, ha scritto e diretto l’opera. Tra gli autori del soggetto ci sono anche Guy Busick e James Vanderbilt (presto nelle sale con Norimberga, con Russell Crowe). Lo stesso Vanderbilt sarà anche produttore insieme a William Sherak e Paul Neinstein.

La produzione ha avuto un inizio travagliato con un’importante battuta d’arresto dovuta al licenziamento di Melissa Barrera, l’abbandono di Jenna Ortega oltre al regista Christopher Landon, svelando come causa della sua partenza una situazione insostenibile nel 2023, ritrovandosi addirittura a fare i conti con minacce di morte.

Prodotto da Spyglass Media Group, Project X Entertainment e da Outerbanks Entertainment, e distribuito da Paramount Pictures (in Italia invece da Eagle Pictures), Scream 7 è atteso nei cinema USA per il 27 febbraio 2026. In Italia invece dovremo aspettare un po’ di più.

SCREAM: UNA SAGA CHE COMPIE TRENT’ANNI

Scream 7 è previsto per il febbraio 2026 (negli Stati Uniti) mentre in Italia non è ancora dato sapere quando sbarcherà in sala. Ed è proprio in occasione dell’uscita che il film “spegnerà” le trenta candeline dal rilascio del primo capitolo diretto dal compianto Wes Craven nel 1996. I successivi capitoli risalgono al 1997, 2000 e 2011, tutti diretti da Craven. La serie TV invece è andata in onda in due altri capitoli nel 2015 e 2019, mentre l’ultimo film per la regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è stato distribuito nel 2022. A distanza di quattro anni dall’ultimo Scream dunque e con qualche cambiamento strutturale il franchise torna dopo aver incassato la bellezza di 910 milioni di dollari e puntando dunque alla possibilità di raggiungere il miliardo con quest’ultimo lavoro.