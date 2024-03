Scream, Neve Campbell tornerà nel settimo film

scream 7, neve campbell sul set per kevin williamson

Per la settima volta Neve Campbell interpreterà Sidney Prescott. L’attrice canadese ha ufficializzato il suo coinvolgimento annunciando anche l’arrivo di Kevin Williamson che succederà a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi degli ultimi due film usciti nel 2022 e nel 2023.

Neve Campbell ha detto: “Ciao a tutti, sono così entusiasta di darvi questa notizia! Sidney Prescott tornerà! È sempre stato un vero spasso e un onore interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono davvero felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non avrei potuto essere più entusiasta! Beh, in realtà avrei potuto”.