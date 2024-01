Scream, Neve Campbell: "Un ritorno? Sì ma alle giuste condizioni"

L'attrice, in una recente intervista a IndieWire, ha dichiarato di non essere affatto contraria a un suo ritorno nella serie cinematografica dell’orrore. Apre così la speranza dei fan, che vorrebbero tanto rivederla nei panni di Sidney Prescott, ma pretende quelle che lei definisce come “giuste condizioni”. “Credo che sarei stata trattata in quel modo se fossi stato un uomo alla guida di un franchise per 25 anni”, ha detto riferendosi al suo no di qualche anno fa

Neve Campbell tornerà a calarsi nei panni della mitica Sidney Prescott in Scream? Può darsi, almeno stando alle parole che l’attrice statunitense ha offerto ai microfoni della rivista americana IndieWire in una recente intervista.



La star del franchise slasher ha dichiarato di non essere affatto contraria a un suo ritorno nella serie cinematografica dell’orrore, anzi: dalle sue parole si evince che le piacerebbe tornare a calcare quel set. Ha aperto così la speranza dei fan, che vorrebbero tanto rivederla nei panni di Sidney, tuttavia Campbell pretende quelle che lei definisce come “giuste condizioni”.

“Ho fatto una dichiarazione diversi anni fa, ed è stata la ragione per cui non ho fatto il film in quel momento. Ho sentito davvero il bisogno di dire che non credo che sarei stata trattata in quel modo se fossi stato un uomo alla guida di un franchise per 25 anni. Per me vale ancora lo stesso discorso”, ha ribadito l’attrice in occasione dell’intervista video concessa a IndieWire dal red carpet di un evento legato ai BAFTA (potete guardare il video nel post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo).