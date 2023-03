Scream 6, i registi su Neve Campbell: “Vogliamo un altro film con lei"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Scream 6 è un successo a ogni latitudine, con oltre 70 milioni già guadagnati in tutto il mondo. Questa è la riprova che l'umanità ama avere paura, e non gli basta averne parecchia già accendendo il telegiornale: il genere horror per molte persone si rivela qualcosa di catartico, in grado di infondere serenità piuttosto che far tremare di paura. Anzi: diciamo che riesce a fare entrambe le cose, nel senso che facendo tremare di paura alla fine libera dalle tensioni lo spettatore.

Ne aveva parlato in questi termini pochi mesi fa una delle grandi protagoniste di questo genere cinematografico (e televisivo) dell'ultimo anno: Jenna Ortega.

L'attrice diventata celeberrima come prima donna della serie di Tim Burton per Netflix, Mercoledì, fa anche parte del cast di Scream 6, guarda caso. E diciamo che è uno dei motivi per cui la pellicola sta guadagnando così tanti consensi…



A Jenna Ortega spetta inoltre un onere pazzesco, oltre chiaramente al grande onore: la sua presenza dovrebbe fare dimenticare la grande assente di questo film.

Parliamo chiaramente di Neve Campbell, la storica interprete del personaggio di Sidney Prescott.

Campbell manca all'appello per motivi economici: l'attrice ha dichiarato di non aver ricevuto una proposta economica adeguata, quindi non ha accettato di fare parte del progetto.

All'inizio della produzione di Scream 6, quando è stata divulgata la notizia dell'assenza di Neve Campbell, si sono sollevate accese polemiche da parte dei fan storici, quelli più attaccati al film originale e alla prima parte del franchise. Per rabbonire proprio quei fan, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi degli ultimi due film dell'epopea, aprono ora a una strada che si spera potranno battere.