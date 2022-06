Neve Campbell non tornerà in Scream 6: "L'offerta non era adeguata"

Neve Campbell, le sue parole

approfondimento

Scream 6, Dermot Mulroney si aggiunge al cast del film

“Devo dire con tristezza che non farò il prossimo Scream” ha raccontato Neve Campbell a Deadline, sorprendendo i tanti fan della saga horror. “Come donna devo lavorare molto duro nella mia professione per stabilire il mio valore, specialmente quando si parla di Scream. L'offerta che mi hanno presentato per me non equivaleva al valore che ho sempre portato al franchise” ha rivelato l'attrice, spiegando che abbandonare il film per lei è stato molto difficile. Poi ha voluto mandare un messaggio ai fan di Scream. “Vi voglio bene. Mi avete sempre sostenuto tantissimo. Sarò per sempre grata a voi e a quello che questa saga mi ha dato negli ultimi venticinque anni”. Una notizia arrivata a sorpresa: l'ultimo Scream, uscito nel 2022, ha avuto molto successo: ha incassato nel mondo 140 milioni di dollari a fronte di un costo di appena 24. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett si erano così subito messi al lavoro sul sesto capitolo della saga, ma la rinuncia di Neve Campbell porterà probabilmente grandi cambiamenti all'interno della trama.