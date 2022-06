Scream 6, Dermot Mulroney si aggiunge al cast del film

The Hollywood Reporter ha svelato in esclusiva la notizia dell’arrivo di Dermot Mulroney nel prossimo film della saga

Dopo il successo del quinto capitolo che ha incassato oltre ottanta milioni di dollari negli Stati Uniti d’America e più di centoquaranta milioni di dollari al botteghino internazionale, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono tornati dietro la macchina da presa per firmare la nuova pellicola della saga con James Vanderbilt e Guy Busick coinvolti nella scrittura della sceneggiatura.

Poco fa The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che Dermot Mulroney, classe 1963 , farà parte del prossimo titolo rivestendo i panni di un poliziotto.

Scream 6, le riprese al via a giugno

Massimo riserbo per quanto riguarda la sinossi della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.