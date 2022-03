Scream 6, svelata la data di uscita

Un nuovo film pronto per il 31 marzo 2023

I fan di Scream non stanno già più nella pelle all'idea di un nuovo film dopo il successo dell'ultimo capitolo al cinema che ha segnato la ripresa di una saga molto amata dal pubblico. Le recensioni positive di Scream di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno indotto, come è noto, i produttori a pensare immediatamente a un seguito della storia, che arriverà in sala a questo punto prima del previsto. L'idea è, naturalmente, quella di sfruttare la scia del rinnovato entusiasmo per un franchise che si era interrotto per ben undici anni.

Certo, la scomparsa di Wes Craven, morto nel 2015, e il tempo trascorso dall'uscita degli ultimi titoli hanno contribuito ad ingigantire il culto per la saga che vede protagonista il killer Ghostface, ormai icona planetaria tra le più conosciute del genere horror.

Per il nuovo film i realizzatori, intenzionati a fare tesoro di quanto è stato apprezzato dal pubblico, hanno confermato il team di registi e scrittori: in Scream 6 torneranno dunque Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dietro la macchina da presa e James Vanderbilt e Guy Busick alla sceneggiatura. Quanto alla trama, è ormai certo che le nuove avventure sanguinarie della città di Woodsboro sono mirate a creare una nuova generazione di personaggi che via via sostituiranno i protagonisti precedenti con l'obiettivo di convogliare il pubblico vecchio e nuovo verso una nuova era del franchise che si arricchirà in futuro di nuovi capitoli come è accaduto per altre saghe di successo in tempi recenti (vedi Ghostbusters).