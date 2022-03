Scream 6, le riprese al via a giugno

Cinema

Per celebrare ill quinto capitolo della saga, non si può che ripartire dal primo. Uscito in sala nel 1996, Scream è una pietra miliare del genere slasher per la sua capacità di analizzarlo, giocare con gli stereotipi, ribaltarli. Se infatti Ghostface Killer è il tipico assassino armato di coltello, Sidney Prescott è ben lontana dall'essere una semplice e banale Scream Queen. Da damigella in pericolo, la protaginista interpretata da Neve Campbell, diventa eroina di una saga che non sembra voler invecchiare