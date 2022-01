Scream 5, pubblicato il trailer finale del film

Scream 5, le parole di Neve Campbell

approfondimento

Recentemente Neve Campbell ha parlato del suo ritorno nella saga di Scream per la prima volta senza Wes Craven: "Eravamo preoccupati per il fatto di farlo senza Wes, perché lui era il maestro e la ragione per cui questi film sono così fantastici ma Matt e Tyler ci hanno scritto una lettera nella quale dicevano di essere diventati registi grazie a Wes Craven ed è per questo che hanno realizzato 'Finché morte non ci separi', proprio per i film di Scream, e non credevano al fatto di aver avuto l'opportunità anche solo di scriverci una lettera e fare uno di quei film. Quindi hanno proprio impostato il tono del loro entusiasmo e del loro amore, per onorare davvero l'eredità di Wes. Mi sono sentita a mio agio nel fidarmi di loro e 'Finché morte non ci separi' è un film straordinario, quindi sembravano le persone giuste".