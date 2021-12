Scream, la nuova locandina rivela: "Il killer è su questo poster"

Sin dal primo film, uscito nel 1996 e diretto dal maestro del brivido Wes Craven, il franchise di Scream ha rivoluzionato le regole del genere horror. Un cocktail perfetto di omicidi efferati e momenti comici, un mix vincente di slasher e black comedy in salsa metacinematografica che ha dato origine a quattro pellicole e una serie televisiva. E ora per lanciare il quinto capitolo, che arriverà nelle sale italiana il 13 dicembre, Paramount Picture ha pubblicato online una nuova locandina accompagnata dalla scritta “L’assassino è nel poster.”

Scream, ritratto di un serial killer

Come nello specchio della casa della sensitiva tedesca Helga Ulman uccisa all'inizio d Profondo Rosso, in questa immagine si cela l'assassino seriale che semina morte e terrore tra gli abitanti di Woodsboro. Potrebbe trattarsi di

Neve Campbell ("Sidney Prescott"), Courteney Cox ("Gale Weathers") e David Arquette ("Dewey Riley") tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream : Oppure delle new entry Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.