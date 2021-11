Scream 5, una nuova immagine in attesa della pellicola

La foto del film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ha ottenuto più di 28.000 like

Un franchise che ha saputo conquistare il pubblico a livello internazionale. Nelle scorse ore il profilo Instagram della saga ha distribuito uno scatto inedito del nuovo capitolo cinematografico in arrivo prossimamente sul grande schermo.

Scream, la foto su Instagram

È il 1996 quando Scream fa il suo iconico debutto al cinema, a distanza di circa venticinque anni un nuovo lavoro è pronto a intrattenere gli spettatori.

Nelle scorse ore il profilo Instagram del franchise ha regalato al pubblico uno sguardo inedito sul film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. L’immagine ha subito incuriosito il pubblico tanto da contare già più di 28.000 like e numerosi commenti, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.