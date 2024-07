La star de La Mummia, premio Oscar per The Whale, torna sul set dopo la partecipazione a Killers of the Flower Moon. E, per farlo, ha scelto un ruolo storico in un film ispirato a una storia vera

La regia del film è affidata ad Anthony Maras , e le riprese cominceranno nel Regno Unito a settembre. Attualmente, sono in corso i casting per i nuovi ruoli.

"Nelle 72 ore che precedono lo Sbarco in Normandia , tutti i tasselli sono al loro posto. Tranne un elemento chiave: il clima della Gran Bretagna . L’ufficiale meteorologico James Stagg è chiamato a fornire la previsione più importante della storia, costringendosi a un teso confronto con l’intera leadership alleata. Un meteo avverso potrebbe distruggere la più grande invasione marittima mai vista, mentre qualsiasi ritardo porterebbe all'intercettazione da parte dell'Intelligence tedesca. La decisione finale spetta al comandante supremo Dwight D. Eisenhower, assistito dal fido capitano Kay Summersby. A poche ore dalla fine, il destino della guerra e la vita di milioni di persone sono in bilico": questa la sinossi ufficiale di Pressure.

Nel cast della pellicola, attualmente in lavorazione presso Working Title e Studiocanal, e dal titolo Pressure, vi è anche Andrew Scott . L'attore, BAFTA per il ruolo del Professor Moriarty in Sherlock, vestirà invece i panni di James Martin Stagg , il meteorologo del Met Office britannico assegnato alla Royal Air Force che convinse Eisenhower a cambiare la data dell'invasione della Normandia.

Brendan Fraser , premio Oscar per The Whale , interpreterà Dwight D. Eisenhower , Presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 1961. E, prima ancora, comandante delle forze Alleate dal 1942 alla fine della II Guerra Mondiale.

Il riscatto con The Whale

Per Brendan Fraser, Pressure arriva a poco più di un anno di distanza dall'Oscar come miglior attore protagonista per il controverso film di Darren Aronofsky, The Whale. Nel film, Fraser interpreta un insegnante di inglese di nome Charlie affetto da obesità, con un rapporto complicato con la figlia adolescente.

L'Oscar di Fraser ha rappresentato un'enorme passo in avanti per la sua carriera: la statuetta, infatti, l'ha vinta alla prima nomination. Ed è arrivata dopo una serie di insuccessi, di film dai giudizi mediocri, e di critiche non troppo gentili.

Dopo aver recitato in The Whale, Fraser ha interpretato W.S. Hamilton in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Ora, un ruolo di alto profilo come quello di Eisenhower dimostra che la sua carriera ha finalmente preso la piega giusta.