Pulp Fiction compie 30 anni, il cast ieri e oggi. FOTO

TIM ROTH - Dopo "Mr. Orange” in Le Iene, Tarantino gli offrì il ruolo del rapinatore Ringo (“Zucchino”/Pumpkin) in Pulp Fiction. Tra i suoi film più celebri si ricordano Rob Roy (per cui vinse un Bafta e fu candidato ad Oscar e Golden Globe), La leggenda del pianista sull’oceano, il remake di Planet of Apes. Nell’universo Marvel è stato il villan Abominio nei film L’incredibile Hulk e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Ha diretto il film Zona di guerra nel 1999 e ha lavorato in tv come protagonista delle serie Lie to Me e Tin Star