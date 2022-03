Samuel L. Jackson spiega l'Easter egg di Pulp Fiction in Star Wars

Tutti lo ricordiamo come Jules Winnfield : il ruolo affidatogli da Quentin Tarantino in Pulp Fiction ha consacrato Samuel L. Jackson , facendogli interpretare il personaggio più iconico, citato e ricordato della sua carriera. Un ruolo che anche George Lucas sembra amare particolarmente, tanto da rendergli omaggio con un Easter egg nascosto nei tre film di Star Wars , che vedono Samuel L. Jackson interpretare Mace Windu.

Dal 1999 al 2005, Samuel L. Jackson ha infatti ricoperto il ruolo di Mace Windu nella trilogia prequel di Star Wars. In seguito alle sue interpretazioni, l’attore Marvel, ormai 73enne, ha ricevuto in dono dallo stesso creatore di Star Wars George Lucas una spada laser viola , la stessa utilizzata nei film da lui interpretati. Il regalo però non era la spada laser, o almeno non solo quella. Osservando da vicino l’arma, Jackson si è accorto che l’impugnatura è stata incisa con le lettere “BMF”, o “bad motherf..ker”, in quello che è un vero e proprio omaggio al personaggio di Jules Winnfield della rivoluzionaria pellicola del 1994 Pulp Fiction. Un richiamo passato inosservato, un vero e proprio Easter egg con cui la saga più amata di sempre e il suo creatore hanno reso omaggio ad un film icona del cinema.

Samuel L. Jackson al Tonight Show di Jimmy Fallon

approfondimento

Samuel L. Jackson racconta: "Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey"

L’episodio è stato raccontato dallo stesso attore al Tonight Show di Jimmy Fallon e durante l’intervista ha rivelato di non essere stato lui a richiedere che sull’impugnatura della spada laser venisse inciso un riferimento a Jules Winnfield. L’idea sarebbe stata dello stesso George Lucas e dello staff, che hanno voluto così omaggiare la star di Hollywood. "Lo hanno fatto perché mi volevano bene, non l'ho chiesto io" ha spiegato Jackson a Fallon. "Quando le riprese sono finite e mi hanno dato il regalo, ho visto che aveva inciso le lettere BMF sul pulsante on-off", ha continuato l'attore. Quando Jimmy Fallon ha chiesto cosa significassero quelle tre lettere, Jackson ha scherzato: "Significano ‘Bad, my friend!’”.

BMF, a cosa si riferiscono le lettere dell’Easter Egg

“Bad, my friend” non è però il vero significato delle lettere incise da Lucas sulla spada laser di Jackson. In Pulp Fiction, il personaggio Jules Winnfield possiede un portafoglio con sopra cucito il detto “Bad mother..ker". Le lettere BMF non sono altro che un richiamo di quella stessa frase. Già nel 2013 durante un’intervista al The Graham Norton Show, Jackson aveva rivelato di possedere a casa la spada laser utilizzata nel film con le tre lettere incise sopra. "A casa, ho l’oggetto di scena vero che recita 'bad motherf…ker' proprio qui", ha detto l’attore mostrando una copia della spada laser viola del suo personaggio. “Ho detto a George “Pensi che potrei prendere una spada laser viola? Ne voglio una viola. Sono tipo il secondo Jedi più cattivo dell’universo dopo Yoda” e lui mi ha risposto che ci avrebbe pensato. Quando sono tornato per le riprese aveva con sé la spada laser viola!”. ha concluso Jackson.