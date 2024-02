Bruce Willis, la moglie Emma Heming scrive un libro sulla sua malattia

Dopo la diagnosi di demenza di Bruce Willis, la sua attuale compagna di vita pubblicherà un libro incentrato sul prendersi cura degli altri. Includerà consigli e insegnamenti preziosi circa il suo ruolo da assistente nei confronti del marito. "Sono grata per questa opportunità unica, guaritrice e importante di usare la mia voce per sensibilizzare, incoraggiare e sostenere gli altri", ha dichiarato al magazine americano People

Emma Heming Willis, 45 anni, la moglie di Bruce Willis, pubblicherà un libro incentrato sul prendersi cura degli altri, attingendo dalla sua esperienza personale da assistente del marito. Dopo la diagnosi di demenza di Bruce Willis, la sua attuale compagna di vita sta aiutando molto il divo di Hollywood, quindi ciò che ha imparato da questa esperienza è quello che desidera offrire ai lettori.

Un vademecum con consigli e insegnamenti preziosi, attingendo al suo ruolo da assistente nei confronti della star americana, a cui è stata diagnosticata la demenza fronto-temporale.

Emma Hemin - tra le altre cose professione modella e fondatrice di Make Time Wellness - lunedì 5 febbraio ha annunciato che pubblicherà un "libro per chi si occupa degli altri”. Ha aggiunto che il libro uscirà nel 2025 e sarà edito da The Open Field, la collana editoriale di Maria Shriver, famosa giornalista, scrittrice e attivista statunitense. Shriver, lo ricordiamo, è l’ex moglie di Arnold Schwarzenegger e una nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy. Tutte queste informazioni sono state divulgate dal magazine americano People, a cui Emma Heming Willis ha offerto in esclusiva una dichiarazione.

La donna aveva già parlato apertamente del suo dolore dopo la diagnosi che è stata fatta al marito. La malattia del divo ha portato la famiglia Willis a essere “più unita che mai”, come è stato dichiarato alcuni mesi fa a People da parte di una fonte vicina al nucleo familiare dell’attore.

Bruce Willis, ora, non riconosce più la sua ex moglie Demi Moore, ha difficoltà nel parlare e nel relazionarsi con le sue cinque figlie, tre avute con Demi Moore e due con l’attuale consorte. E come riporta sempre la rivista statunitense People, nel suo libro che uscirà prossimamente Heming Willis ha dichiarato: "Sono grata per questa opportunità unica, guaritrice e importante di usare la mia voce per sensibilizzare, incoraggiare e sostenere gli altri".



Un libro ispirato al "nuovo ruolo di assistente" di Heming Willis

Il libro, attualmente senza titolo, è ispirato al "nuovo ruolo di assistente" di Heming Willis nei confronti di suo marito. Questo nuovo ruolo della consorte dell'attore americano è la conseguenza della diagnosi di demenza frontotemporale che Bruce Willis ha ricevuto nel febbraio 2023.

All’attore era stata diagnosticata inizialmente l’afasia, un disturbo del linguaggio, che l’ha portato a ritirarsi dalla recitazione nel marzo 2022. La famiglia di Willis ha confermato che la malattia si è evoluta in demenza frontotemporale, nota anche come FTD.

La demenza frontotemporale è un termine generico per "un gruppo di malattie cerebrali che colpiscono principalmente i lobi frontali e temporali del cervello", secondo la Mayo Clinic (organizzazione non-profit per la pratica e la ricerca medica che si trova in tre aree metropolitane degli Stati Uniti d'America: Rochester nel Minnesota, Jacksonville in Florida e Phoenix in Arizona) che viene citata da Carly Tagen-Dye nell’articolo pubblicato nelle scorse ore da People.

Emma Heming Willis: “Costruire una comunità di supporto intorno a me è stato vitale"

Con il suo nuovo libro, Emma Heming Willis spera di condividere informazioni che ha appreso durante il suo percorso di assistenza, oltre a risorse utili per chi si trova in situazioni simili alla sua e a quella di suo marito.

"Per me la conoscenza è potere, e costruire una comunità di supporto intorno a me è stato vitale", ha dichiarato l'autrice. "Ha portato stabilità e un certo controllo, controllo che è stato completamente distrutto quando la diagnosi di demenza frontotemporale è entrata nel mondo della nostra famiglia”, prosegue Emma Heming Willis parlando con la giornalista di People, Carly Tagen-Dye.

Un testo che vuole proporsi come risorsa per coloro che hanno parenti e amici affetti da demenza

Il libro di Emma Heming Willis vuole proporsi come una risorsa per coloro che hanno amici o parenti affetti da demenza. Includerà interviste, consigli di esperti interpellati dall’autrice e storie personali della vita di Emma Heming Willis.

"Trovare le risorse giuste per educarmi e illuminarmi è stato potente e mi ha permesso di continuare a muovermi avanti nel modo più positivo possibile, in modo da poter essere la migliore madre, moglie, figlia, amica e assistente possibile", ha detto Emma Heming Willis. "Voglio essere in grado di condividere questo con la prossima persona che si trova qui”, ha aggiunto.

La collana editrice che pubblicherà il libro è The Open Field di Maria Shriver

The Open Field, la collana editoriale della giornalista, scrittrice e attivista americana Maria Shriver lanciata nel 2021 in collaborazione con Penguin Life, pubblica libri che "si elevano al di sopra del rumore e fanno progredire l'umanità". Shriver si è espressa nel seguente modo a riguardo del libro della moglie di Bruce Willis, che sta per pubblicare: "Sono entusiasta di pubblicare il libro di Emma per chi si occupa degli altri. Lei e io ci conosciamo da molto tempo e sono così orgogliosa del modo in cui sta usando la sua voce per aiutare gli altri”, queste le parole di Scriver in una dichiarazione ufficiale diramata dall’etichetta editoriale da lei fondata. “Il libro di Emma Heming Willis sarà una guida ispirata a quanti cercano sostegno nel navigare in un ruolo inedito della vita: quello di caregiver per chi soffre di demenza".

L’autrice Emma Heming ha osservato - in occasione di un’intervista per il blog di Maria Shriver - che le esperienze dei partner che assistono un parente malato di demenza o altre sindromi del genere "sono purtroppo simili: lasciamo l'ufficio del medico senza risorse o sostegno e con una diagnosi che faccio ancora fatica a pronunciare".

Emma Heming Willis: “Sono sempre stata motivata da Maria Shriver e dal suo spirito generoso”

Dal canto suo, anche Emma Heming Willis si dice entusiasta all’idea di collaborare con Maria Shriver. "Collaborare con Maria e la sua casa editrice The Open Field è una scelta naturale”, spiega la consorte di Bruce Willis. “Sono sempre stata motivata da Maria e dal suo spirito generoso in tutte le cose, soprattutto quando si tratta del suo devoto impegno nel campo dell'Alzheimer e della demenza", ha aggiunto.

Emma Heming ha sposato Bruce Willis nel 2009

La modella Emma Heming è sposata con Bruce Willis dal 2009. I due si sono uniti in matrimonio anni dopo la separazione di lui dalla moglie "storica", la sua collega Demi Moore. Dopo tredici anni di matrimonio tra Bruce ed Emma, nel 2022 l'attore di Die Hard ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia, la cui diagnosi inizialmente è stata di afasia (un disordine che crea problemi nel linguaggio e nella parola). Un anno dopo, però, i medici hanno iniziato a parlare di demenza fronto-temporale. Come riporta il quotidiano la Repubblica in un articolo pubblicato nelle scorse ore, demenza fronto-temporale è caratterizzata da sintomi che “includono problemi emotivi, nella comunicazione e difficoltà a camminare”.



Emma Heming Willis ha affermato: "Non è chiaro se Bruce sia consapevole della malattia". Lo scorso settembre la donna ha rivelato ai media americani di essere diventata il suo punto di riferimento, in quanto la principale persona che si occupa dell'attore. "Ora ho molta più speranza rispetto all'inizio. Capisco di più questa malattia e sono legata a una incredibile comunità di sostegno. E spero con la mia esperienza di poter aiutare altri", ha detto Emma Heming Willis durante un'intervista rilasciata al blog di Maria Shriver.