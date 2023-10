“Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia qui, ma ha perso la gioia di vivere”. In un’intervista rilasciata al New York Post Glenn Gordon Caron, ideatore della serie tv degli anni Ottanta Moonlighting, ha raccontato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’amico Bruce Willis, 68 anni. Dopo un’iniziale diagnosi di afasia, lo scorso febbraio l’attore ha riscontrato la progressione della condizione in demenza frontotemporale, un disturbo neurodegenerativo che colpisce il lobo frontale del cervello e che provoca un deterioramento del comportamento, della personalità e del linguaggio, e si è ritirato dalle scene. “La malattia di Bruce è una malattia progressiva, quindi sono stato in grado di comunicare con lui, prima che la malattia lo rendesse non in grado di comunicare come è adesso” ha detto Caron, che ha fatto in tempo ad avvisare Willis del fatto che Moonlighting, serie in cui aveva recitato, sarebbe presto stata trasmessa sulla piattaforma di streaming Hulu. “So che ne è davvero felice”.