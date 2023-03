Bruce Willis, l'appello della moglie ai paparazzi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Mi rivolgo ai fotografi e ai cameraman che cercano sempre di ottenere immagini esclusive di mio marito: per favore mantenete la distanza. So che è il vostro lavoro, ma rispettatela”. Dopo la rara apparizione di Bruce Willis nelle strade di Santa Monica, intercettata la scorsa settimana dai paparazzi, la moglie Emma Heming Willis ha rimproverato su Instagram gli atteggiamenti invadenti dei fotoreporter, che non hanno mostrato di rispettare la delicata condizione dell'attore, affetto da demenza frontotemporale. “Per i cameraman, per favore non urlate a mio marito chiedendogli come sta o qualunque cosa, non fate rumore. Ok? Lasciategli il suo spazio. Permettete che la nostra famiglia o chi lo sta accompagnando da qualche parte possa farlo in estrema sicurezza”.