Bruce Willis riappare in pubblico dopo l'annuncio della malattia

Felpa blu, tuta nera, una mano in tasca e il cappello grigio di lana calato sugli occhi: Bruce Willis, 67 anni, cammina con due amici su un marciapiede di Santa Monica, nella contea di Los Angeles, in California, e riappare così in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi di demenza frontotemporale diffuso sui social dalla famiglia lo scorso 16 febbraio. Nelle nuove foto e nel video pubblicati dal Daily Mail l’attore, uscito per prendere un caffè, sembra voler andare incontro a chi sta riprendendo la scena con il cellulare, ma uno dei due amici gli fa da scudo.