The White Lotus 4, Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards entrano nel cast

I due attori si uniscono ai già annunciati Alexander Ludwig e AJ Michalka. Le riprese prenderanno il via in Francia nella prossima primavera

Continua a prender forma il cast della quarta stagione di The White Lotus, la serie tv Hbo di Mike White. Secondo quanto riportato da Variety, tra i nuovi ospiti del lussuoso hotel in Francia location del nuovo ciclo di episodi ci saranno anche Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards. I due si uniscono ai già annunciato Alexander Ludwig e AJ Michalka, portando il cast ufficiale a quattro membri.

Le carriere dei due attori

Se per Caleb Jonte Edwards si tratterà di una della seconda apparizione accreditata sullo schermo dopo quella in un episodio della serie crime australiana Black Snow, Steve Coogan ha una carriera già decisamente importante. Per la BBC ha interpretato per il personaggio di Alan Partridge e al cinema ha recitato nel franchise Una notte al museo, doppiato Cattivissimo Me, trovato posto nel cast di Tropic Thunder e Philomena, film che ha anche co-sceneggiato ottenendo la nomination agli Oscar per migliore sceneggiatura e miglior film.

Riprese in primavera

La strada è ancora lunga, le riprese inizieranno nella prossima primavera, ma a poco a poco nuovi dettagli vengono rivelati dai giornali di settore. È già noto, per esempio, che a fare da sfondo alle nuove vicende, incarnando uno degli hotel della catena White Lotus, sarà il lussuosissimo Château de La Messardière di Saint-Tropez, palazzo ottocentesco con suites che vanno dai 3 mila agli oltre 8 mila dollari a notte. Restano invece al momento ancora top secret personaggi e dettagli di trama.

Mike White sceneggiatore, regista e produttore esecutivo

Lo Château de La Messardière di Saint-Tropez non sarà comunque l’unica struttura a ospitare le riprese, che si estenderanno ad altre strutture della Costa Azzurra e dovrebbero includere anche delle scene girate a Parigi. Mike White si occupa di sceneggiatura, regia e produzione esecutiva, in quest’ultimo compito affiancato da David Bernad e Mark Kamine. 

