Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons e l’esordiente Aidan Delbis. Thriller psicologico che mescola paranoia, teorie del complotto e satira sociale, Bugonia segna la quinta collaborazione tra Lanthimos e la Stone dopo Povere creature! e arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025

Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons: online il trailer italiano

Dopo il Leone d’Oro con Povere creature! e il trittico allucinato di Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos torna al cinema con un’opera che promette di essere altrettanto provocatoria e disturbante: Bugonia. Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano del film, che arriverà nelle sale il 23 ottobre 2025, e già dalle prime immagini emergono i tratti inconfondibili del regista greco: un’ironia feroce, atmosfere claustrofobiche e un conflitto che si trasforma in specchio deformante della nostra epoca.

Una trama che mescola paranoia e realtà

Il film nasce da una sceneggiatura di Will Tracy, già autore di The Menu, e si ispira liberamente al cult coreano Save the Green Planet! (2003). Al centro della vicenda due cugini complottisti, Teddy (Jesse Plemons) e Don (Aidan Delbis), convinti che Michelle (Emma Stone), spietata CEO di una multinazionale farmaceutica, sia in realtà un’aliena pronta a distruggere la Terra. I due la rapiscono, la incatenano in uno scantinato e iniziano un serrato interrogatorio che mescola teorie deliranti, simboli apocalittici e paure molto concrete: dalla crisi ecologica allo sfruttamento capitalistico.

La tensione cresce scena dopo scena, trasformando quello scantinato in un laboratorio crudele dove realtà e paranoia si confondono. Michelle è davvero un’aliena? O la follia è tutta dalla parte dei suoi carcerieri? Lanthimos non fornisce risposte facili: preferisce immergere lo spettatore in un territorio ambiguo, in cui il confine tra vittime e carnefici si assottiglia fino a sparire.

Emma Stone e Jesse Plemons, un duello al veleno

Al quinto progetto insieme al regista, Emma Stone interpreta un personaggio che sfida la sua immagine pubblica: una dirigente fredda e calcolatrice che, anche da prigioniera, non smette di esercitare il proprio potere. L’attrice ha accettato persino di radersi i capelli per il ruolo, in un gesto di totale abbandono al personaggio.

Jesse Plemons, reduce da Kinds of Kindness, dà vita a Teddy, un complottista ossessionato che sembra uscito direttamente dal lato oscuro del web. Nelle sue parole e nelle sue azioni si mescolano disperazione personale, traumi familiari e una rabbia collettiva che richiama le derive più inquietanti della contemporaneità.

Completa il trio Aidan Delbis, giovane attore al debutto, che interpreta Don, il cugino insicuro e sensibile: il suo sguardo incerto diventa la bussola morale del film, incarnando i dubbi e i conflitti dello spettatore.

Un film tra horror, commedia e dramma

Come sempre accade nel cinema di Lanthimos, Bugonia sfugge alle definizioni di genere. È commedia nera e satira sociale, ma anche horror claustrofobico e dramma psicologico. Il titolo stesso rimanda a un’antica credenza greca, secondo cui le api nascono dal corpo di un bue sacrificato: un simbolo di rinascita ma anche di morte, che diventa metafora dell’epoca in cui viviamo.

Girato in VistaVision, il formato cinematografico che amplifica il dettaglio visivo, il film punta a un’esperienza immersiva e sensoriale. Il sound design di Johnnie Burn e la colonna sonora di Jerskin Fendrix – già collaboratore del regista in Povere creature! – contribuiscono a rendere l’atmosfera più cupa e disturbante, capace di oscillare in un istante dalla farsa alla tragedia.

Lanthimos e il ritratto della follia contemporanea

Nelle note di regia, Lanthimos sottolinea come Bugonia voglia indagare le “bolle” ideologiche in cui viviamo, amplificate dalla tecnologia e dai social network. Ogni personaggio incarna una verità parziale, e lo spettatore è costretto a confrontarsi con le proprie certezze, fino a metterle in discussione.

Emma Stone definisce il film “un microcosmo della nostra umanità, racchiuso in uno spazio piccolo e soffocante”, mentre Jesse Plemons parla di un’opera “selvaggia, varia, capace di passare dal comico al tragico in modi imprevedibili”.

Il risultato è un ritratto straniante e necessario della nostra epoca: un mondo in cui fake news, catastrofi ecologiche e paure collettive convivono con il bisogno disperato di credere in qualcosa, anche quando quel qualcosa assume le sembianze di un incubo.

In sala dal 23 ottobre

Prodotto da Element Pictures, Square Peg e CJ ENM, con la partecipazione di Ari Aster come produttore esecutivo, Bugonia si annuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’autunno. L’uscita italiana è fissata per il 23 ottobre 2025 con Universal Pictures.

Il trailer, appena rilasciato, conferma che Lanthimos è pronto a regalarci un nuovo viaggio disturbante e visionario: un film che non solo promette di far discutere, ma che chiede di essere vissuto sul grande schermo, là dove la follia collettiva si trasforma in esperienza condivisa