Temptation Island 2026, le anticipazioni dell’ultima puntata

Filippo Bisciglia rivelerà il percorso delle sette coppie, non sposate e senza figli, a un mese dalla fine della trasmissione televisiva. Il conduttore ha anticipato nel filmato condiviso dal profilo Instagram di Temptation Island: “Non mancheranno delle sorprese e degli sconvolgimenti”

temptation island 2026, la puntata di mercoledì 29 luglio

Martedì 28 luglio Filippo Bisciglia ha raccontato i falò di confronto delle ultime due coppie ancora presenti. Dopo un incontro dai toni accesi, Giovanni ha deciso di uscire da solo anche a causa dell’avvicinamento di Sabrina al tentatore Lory. Lieto fine per Francesca e Danilo. Dopo aver visto le decisioni prese da tutti i protagonisti, nel nuovo appuntamento, in onda mercoledì 29 luglio, il conduttore svelerà il percorso dei protagonisti di questa edizione a un mese dalla fine del programma.

Come mostrato in un video pubblicato dal profilo Instagram di Temptation Island che conta più di 800.000 follower, Filippo Bisciglia ha anticipato: “Avranno confermato le scelte prese al falò? Vi anticipo che non mancheranno delle sorprese e degli sconvolgimenti”. Sara, ex fidanzata di Gabriele, ha dichiarato nel filmato: “Prima di essere la sua Saretta, io ho capito che sono una persona”. Soraya ha invece rivelato: “Tante cose che ho detto non le penso al 100%”. Nel corso delle puntate, le coppie, non sposate e senza figli, si sono messe a nudo raccontando tutte le loro fragilità.