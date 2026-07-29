Temptation Island 2026, le anticipazioni dell’ultima puntata

Filippo Bisciglia rivelerà il percorso delle sette coppie, non sposate e senza figli, a un mese dalla fine della trasmissione televisiva. Il conduttore ha anticipato nel filmato condiviso dal profilo Instagram di Temptation Island: “Non mancheranno delle sorprese e degli sconvolgimenti”
Ultimo appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island. Mercoledì 29 luglio Filippo Bisciglia accompagnerà i telespettatori nel corso della nona puntata. Le coppie si racconteranno a un mese dalla fine della celebre trasmissione televisiva.
temptation island 2026, la puntata di mercoledì 29 luglio
Martedì 28 luglio Filippo Bisciglia ha raccontato i falò di confronto delle ultime due coppie ancora presenti. Dopo un incontro dai toni accesi, Giovanni ha deciso di uscire da solo anche a causa dell’avvicinamento di Sabrina al tentatore Lory. Lieto fine per Francesca e Danilo. Dopo aver visto le decisioni prese da tutti i protagonisti, nel nuovo appuntamento, in onda mercoledì 29 luglio, il conduttore svelerà il percorso dei protagonisti di questa edizione a un mese dalla fine del programma.
Come mostrato in un video pubblicato dal profilo Instagram di Temptation Island che conta più di 800.000 follower, Filippo Bisciglia ha anticipato: “Avranno confermato le scelte prese al falò? Vi anticipo che non mancheranno delle sorprese e degli sconvolgimenti”. Sara, ex fidanzata di Gabriele, ha dichiarato nel filmato: “Prima di essere la sua Saretta, io ho capito che sono una persona”. Soraya ha invece rivelato: “Tante cose che ho detto non le penso al 100%”. Nel corso delle puntate, le coppie, non sposate e senza figli, si sono messe a nudo raccontando tutte le loro fragilità.
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Sette coppie hanno preso parte a questa edizione della trasmissione, registrata in Calabria. Presenti anche tredici tentatrici e altrettanti tentatori. Nel corso del programma alcune coppie hanno deciso di uscire insieme, mentre altre hanno preferito prendere strade separate. Questa la situazione dei quattordici partecipanti dopo l’ottavo appuntamento:
- Danilo e Francesca: insieme
- Giovanni e Sabrina: separati
- Cristian e Soraya: separati
- Diamante e Bernadette: insieme
- Andrea e Iris: insieme
- Rosario e Alessandra: insieme
- Gabriele e Sara: separati
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Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice