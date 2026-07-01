Temptation Island 2026, chi sono le coppie concorrenti

Giovanni, 31 anni, e Sabrina, 23 anni, sono fidanzati da sei anni. La coppia convive a Catania. In occasione della partenza del programma televisivo, il ragazzo ha raccontato: “Scrivo io a Temptation Island perché ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti”. La fidanzata ha commentato: “Nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione che ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti”.