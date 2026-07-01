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Temptation Island 2026, chi sono le coppie concorrenti

Spettacolo

Matteo Rossini

©Kika Press

Introduzione

Sette coppie hanno deciso di mettersi in gioco: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante. Alla conduzione Filippo Bisciglia

Quello che devi sapere

Temptation Island 2026, le sette coppie

Filippo Bisciglia conduce l’edizione 2026 di Temptation Island. Sette coppie hanno deciso di mettersi in gioco partecipando al docu-reality: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante. Tredici tentatori e altrettante tentatrici metteranno alla prova la stabilità delle relazioni.

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Temptation Island 2026, Giovanni e Sabrina

Giovanni, 31 anni, e Sabrina, 23 anni, sono fidanzati da sei anni. La coppia convive a Catania. In occasione della partenza del programma televisivo, il ragazzo ha raccontato: “Scrivo io a Temptation Island perché ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti”. La fidanzata ha commentato: “Nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione che ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti”.

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Temptation Island 2026, Gabriele e Sara

Fidanzati da oltre sei anni, Gabriele e Sara convivono a Chivasso. Il ragazzo ha raccontato: “Sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva”. Sara ha risposto: “Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro”.

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Temptation Island 2026, Francesca e Danilo

Francesca, 25 anni, e Danilo, 31 anni, sono tra i protagonisti di questa edizione. La ragazza vive a Napoli, mentre il fidanzato risiede nella provincia di Roma. Francesca ha dichiarato: “Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui”. Danilo ha risposto: “È un paio di anni che mi sento in gabbia”.

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Temptation Island 2026, Soraya e Cristian

Soraya, 23 anni, è fidanzata con Cristian, 28 anni. I due ragazzi vivono a Roma. La ragazza ha spiegato: “Non condivide nulla delle mie passioni, io ho ventitré anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare perché il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese”.

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Temptation Island 2026, Iris e Andrea

Iris, 23 anni, è fidanzata con Andrea, 32 anni. Iris ha raccontato: “In autunno ho scoperto delle chat con diverse ragazze”. Il ragazzo ha aggiunto: “Penso che ci farà bene partecipare a Temptation Island perché nel nostro rapporto, nell’ultimo periodo, è subentrata molta noia”.

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Temptation Island 2026, Alessandra e Rosario

Fidanzati da quasi tre anni, Alessandra e Rosario convivono a Napoli. Alessandra ha spiegato: “Rosario mi ha tradita. Ho perso la fiducia e sono diventata molto gelosa”. Rosario ha commentato: “Alessandra continua a non fidarsi di me anche se io, comunque, penso di aver già pagato questo errore”.

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Temptation Island 2026, Bernadette e Diamante

Fidanzati da sedici anni, Bernadette e Diamante convivono in provincia di Caserta. La ragazza ha raccontato: “Chiedo sempre a lui di sposarmi e lui mi dice sempre che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura”. Il ragazzo ha risposto: “Partecipo a Temptation Island per trovare una risposta dentro di me”.

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