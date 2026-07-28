Temptation Island 2026, il riassunto delle puntate

Introduzione
Sette coppie, non sposate e senza figli, si stanno raccontando nell'edizione 2026 del docu-reality registrato al Calalandrusa Beach Resort, in Calabria. Presenti tredici tentatori e altrettante tentatrici. Alla conduzione Filippo Bisciglia
Quello che devi sapere
Temptation Island, l’edizione 2026
Filippo Bisciglia sta conducendo l’edizione 2026 di Temptation Island. Sette coppie si stanno raccontando nel docu-reality registrato al Calalandrusa Beach Resort, in Calabria. Presenti anche tredici tentatori e altrettante tentatrici. Nel corso delle settimane i protagonisti hanno messo alla prova i loro sentimenti.
La prima puntata
Il conduttore presenta le sette coppie, senza figli e non sposate. Gabriele ha una discussione con Sara prima dell’ingresso nei villaggi. Sabrina ammette di aver tradito il fidanzato. Dopo aver visto un filmato della fidanzata Sabrina con il tentatore Lory, Giovanni chiede immediatamente un falò di confronto anticipato: “Non mi faccio più sminuire da lei”.
La seconda puntata
Sabrina rifiuta il falò di confronto anticipato, Giovanni commenta: “Lei in questo momento non sta pensando neanche al mio stato d’animo”. Rosario rivela di aver frequentato Giada, tentatrice del programma. Alessandra chiede un falò di confronto anticipato. Gabriele, fidanzato di Sara, cerca di raggiungere il villaggio delle ragazze.
La terza puntata
Gabriele e Sara sono i protagonisti del primo falò di confronto anticipato di questa edizione di Temptation Island. I due ragazzi decidono di prendere strade separate. Rosario accetta di parlare con Alessandra. Il ragazzo commenta: “Io sono venuto qui per capire”.
La quarta puntata
Dopo aver chiesto più volte un incontro con il fidanzato, Alessandra decide di uscire lasciando Rosario al falò di confronto con la tentatrice Giada. Soraya rifiuta di rivedere Cristian. Cresce la complicità tra Andrea e la single Sary. Francesca vede un filmato del fidanzato. Il ragazzo racconta alle telecamere: “Tutti i giorni con lei è come stare in prigione”.
La quinta puntata
Sabrina rifiuta nuovamente il falò di confronto anticipato richiesto da Giovanni. Francesca cerca di raggiungere il villaggio dei fidanzati. Andrea vuole rivedere Iris. Avvicinamento tra Soraya e il single Dimitri, la ragazza dichiara: “Forse sto capendo qualcosa. Ho delle mancanze molto profonde da parte di Cristian”.
La sesta puntata
Iris e Andrea lasciano Temptation Island, il ragazzo dichiara al conduttore: “Lei è la più bella di tutte”. Dopo una lunga riflessione, Diamante decide di fare la proposta di matrimonio a Bernadette. I ragazzi, visibilmente commossi, lo salutano.
La settima puntata
Bernadette accetta la proposta di matrimonio. Dopo il falò di confronto, Cristian e Soraya decidono di prendere strade separate. Rosario e Alessandra si riavvicinano, il ragazzo dichiara: “Sei tu la persona che vorrei al mio fianco. In questi giorni passati da solo non ho fatto altro che pensare a te”. Gabriele cerca un riavvicinamento con Sara.
Le ultime puntate di Temptation Island 2026
Come annunciato da Filippo Bisciglia, gli ultimi due appuntamenti dell’edizione 2026 di Temptation Island andranno in onda martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Il conduttore ha fornito piccole anticipazioni in un video condiviso dal profilo Instagram del programma televisivo che conta oltre 800.000 follower: “Il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste nei villaggi continuerà a riservare nuove emozioni. Dopo due rifiuti, Sabrina accetterà la terza richiesta di falò di confronto anticipato di Giovanni?”.