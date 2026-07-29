Odissea, Samantha Morton: da Spielberg a Nolan, i migliori film dell'interprete di Circe
L'attrice britannica, alla sua prima prova con Christopher Nolan, si è imposta alla critica e al pubblico con uno dei ruoli femminili più memorabili del kolossal. Interprete camaleontica che ha offerto intense prove drammatiche, è stata diretta da autori come Allen, Spielberg, Cronenberg, Aronofsky, Gitai, Sheridan. Qui alcuni dei ruoli più noti di una carriera lunga oltre trent'anni, spesa soprattutto sul grande schermo
A cura di Vittoria Romagnuolo