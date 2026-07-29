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Odissea di Nolan è la storia di Ulisse e del suo ritorno a casa dopo la Guerra di Troia ma è anche una storia di donne, tutte fondamentali per scolpire la direzione della storia e il senso degli avvenimenti. Morton per la sua Circe si è ispirata alle figure delle donne che nel mito e nelle storie antiche venivano considerate delle streghe, spaventose ma sapienti, profonde osservatrici dell'animo degli uomini. La sua Circe, anche fragile, è un personaggio memorabile e affascinante.

Odissea, incassi da record al box office: il film di Nolan supera i 650 milioni di dollari