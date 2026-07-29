Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
Arrow-link
Arrow-link

Odissea, Samantha Morton: da Spielberg a Nolan, i migliori film dell'interprete di Circe

Cinema fotogallery
14 foto
Ipa/Fotogramma - 20th Century Fox via Webphoto

L'attrice britannica, alla sua prima prova con Christopher Nolan, si è imposta alla critica e al pubblico con uno dei ruoli femminili più memorabili del kolossal. Interprete camaleontica che ha offerto intense prove drammatiche, è stata diretta da autori come Allen, Spielberg, Cronenberg, Aronofsky, Gitai, Sheridan. Qui alcuni dei ruoli più noti di una carriera lunga oltre trent'anni, spesa soprattutto sul grande schermo

A cura di Vittoria Romagnuolo

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Spider-Man: Brand New Day, il cast del film con Tom Holland. FOTO

Cinema

Dopo quattro anni vissuti nell'ombra, con il mondo che ha dimenticato la sua identità, Peter...

8 foto

Gifted - Il dono del talento, il cast del film con Chris Evans

Cinema

La pellicola, in onda su Rai 1 mercoledì 29 luglio, racconta la storia di una bimba di 7 anni, di...

9 foto

Unghie estate 2026, idee di tendenza eleganti per feste e matrimoni

Spettacolo

Scegliere l'eleganza non significa necessariamente rinunciare alle tendenze ma saperle leggere e...

12 foto

Spider-Man: Brand New Day, il cast sul red carpet di Los Angeles. FOTO

Cinema

Mentre in Italia si contano le ore per il debutto sul grande schermo della quarta pellicola con...

14 foto

Bastardi senza gloria, il cast del film stasera in tv

Cinema

La pellicola, uscita al cinema nel 2009, va in onda su Italia 1 martedì 28 luglio. Film di guerra...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Codroipo

    Musica

    Venerdì 31 luglio Il Volo fa tappa a Codroipo, nello scenario della storica Villa Manin di...

    Salmo a Bari, la possibile scaletta del concerto

    Musica

    Venerdì 31 luglio Salmo fa tappa a Bari, all'Arena del Levante, per il Sottosopra Fest,...

    Emma Marrone bloccata in ascensore a Roma per quasi un'ora |

    Spettacolo

    Emma Marrone è rimasta bloccata per circa 45 minuti nell’ascensore di un palazzo a Roma insieme...