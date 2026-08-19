È morto John Irvin, regista di Codice Magnum e Hamburger Hill

La scomparsa del cineasta è avvenuta lo scorso 11 agosto ma è stata da poco confermata dalla produttrice Claire Evans al quotidiano The Guardian, Il regista è morto in casa, circondato dall'affetto della sua famiglia
È morto l'11 agosto, a 86 anni in Gran Bretagna, John Irvin, regista inglese capace di esplorare, in una carriera ultracinquantennale i più diversi generi, passando dalla miniserie spy cult La talpa (1979), con Alec Guinness al realistico dramma di guerra Hamburger Hill (1987) dai documentari, come il corto "Mafia No!, (1967) su Danilo Dolci (nominato ai Bafta) a commedie sociali come Tartaruga ti amerò (1985), basato su una sceneggiatura di Harold Pinter, con Glenda Jackson e Ben Kingsley. La scomparsa del cineasta è stata confermata dalla produttrice Claire Evans al quotidiano The Guardian aggiungendo che "è morto a casa, circondato dalla sua famiglia".
una lunga e prestigiosa carriera
Irvin è nato nel 1940 a Wallasey nel Cheshire, e ha studiato cinema alla London Film School. Debutta a inizio anni '60 con i documentari per quali ha compiuto anche un viaggio in Vietnam nel pieno del conflitto. Nel frattempo ha iniziato a lavorare anche per la tv, dirigendo attori come Anthony Hopkins e Edward Fox. Il successo internazionale della miniserie La talpa, dai romanzi di John Le Carré (candidata a un Emmy e quattro Bafta di cui uno vinto per la prova di Alec Guinness) gli ha aperto le porte di Hollywood. Lì ha firmato fra gli altri, I mastini della guerra (1980) con Christopher Walken, Codice Magnum (1986) con Arnold Schwarzenegger, Vendetta trasversale (1989) con Patrick Swayze e Liam Neeson, e Robin Hood - La leggenda (1991) con Patrick Bergin e Uma Thurman. Negli ultimi anni ha lavorato spesso con produzioni indipendenti, realizzando film come L'educazione fisica delle fanciulle (2005) dalla novella di Wedekind, con Jaqueline Bisset, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia; E lucean le stelle (2007) ambientato nella Roma del 1939, con Jonathan Pryce e Alfred Molina; Il Giardino dell'Eden (2008) con Jack Huston, dal romanzo postumo di Hemingway, fino a all'ultima regia, Mandela's Gun (2016), biografia del simbolo della lotta anti apartheid.
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