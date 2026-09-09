Da parte del Comune di Roma non c'è ancora l'ufficialità, ma l'ipotesi di riportare gli Oasis nella Capitale è tutt'altro che nuova. Un motorino che percorre i sampietrini di Trastevere, tra vicoli e scorci della Capitale è il nuovo indizio pubblicato dai Gallagher sui propri canali social

Un motorino che percorre i sampietrini di Trastevere, tra vicoli e scorci della Capitale. È il nuovo indizio pubblicato dagli Oasis sui propri canali social e, dopo i video dedicati nei giorni scorsi ad altre città europee (da Parigi a Amsterdam), sembra indicare con sempre maggiore chiarezza che anche Roma sarà una delle tappe del tour europeo della band di Manchester nel 2027.

Nessuna conferma dal Comune di Roma

Da parte del Comune di Roma, al momento, non c'è ancora l'ufficialità. Ma l'ipotesi di riportare gli Oasis nella Capitale è tutt'altro che nuova. Da tempo l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, non ha nascosto l'interesse dell'amministrazione a lavorare per portare nella città la band dei fratelli Liam e Noel Gallagher. Secondo il programma provvisorio del tour 'Oasis Live '27', diffuso nelle ultime ore, la band sarebbe attesa allo Stadio Olimpico per due concerti, il 24 e 25 luglio 2027. L'ultima esibizione dei fratelli Gallagher in Italia risale al 2009.