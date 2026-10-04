Arriva da Israele il "contro documentario" in risposta a Naza

Mentre Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor prosegue il suo percorso internazionale dopo il Premio Speciale della Giuria alla 83ª Mostra di Venezia, dall’Israele arriva un documentario che si propone come risposta diretta. Si intitola Naza: The Real Story e nasce con l’obiettivo dichiarato di contestare le testimonianze e le ricostruzioni del film originale. Il controdocumentario, della durata di 49 minuti, è diretto dal tenente colonnello Roi Danino, Hagai Gutman e Ariel Averbuch ed è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, anche con sottotitoli in inglese.

la risposta di israele

Secondo il Jerusalem Post, il film utilizza immagini, registrazioni e materiali dell’esercito israeliano, oltre alle testimonianze di ufficiali e comandanti, per sostenere una ricostruzione alternativa delle operazioni a Gaza: tra gli elementi citati ci sono la presenza di combattenti di Hamas in aree civili, le procedure di autorizzazione dei raid, le regole d’ingaggio e la gestione degli aiuti umanitari. Le affermazioni sono presentate come testimonianze degli intervistati e non come fatti indipendentemente verificati dal film.Il confronto arriva mentre Naza continua a registrare risultati significativi in Italia: distribuito da I Wonder Pictures dal 28 settembre, il documentario ha superato i 2,2 milioni di euro. Dopo il debutto a New York, il film di Abraham e Szor proseguirà inoltre la distribuzione internazionale, mentre il Guardian ha annunciato una successiva disponibilità gratuita online.