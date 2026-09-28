Naza, cosa sapere sul film premiato a Venezia in uscita al cinema oggi

Naza, cosa sapere sul film premiato alla Mostra di Venezia in uscita oggi al cinemaCinema
Introduzione
Il documentario Naza, diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor (già vincitori insieme ai co-autori palestinesi Basel Adra e Hamdan Ballal del Premio Oscar nella categoria Miglior documentario per No Other Land nel 2025) e destinatario del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, arriva al cinema in 515 sale dal 28 al 30 settembre distribuito da I Wonder Pictures. La programmazione proseguirà anche dopo l’uscita evento.
Quello che devi sapere
LA TRAMA E IL CAST
Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film Naza rivela i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza programmata da Israele. Il co-regista Yuval Abraham ha intervistato militari e agenti dell’intelligence israeliana, i volti irriconoscibili nella penombra e le voci alterate per proteggerne l’identità. Gli intervistati hanno raccontato come l'Israel Defense Forces f (Idf) abbia progettato e concretizzato lo sterminio di massa dei civili palestinesi dopo il massacro del 7 ottobre 2023 da parte dell’organizzazione terroristica islamista di Hamas. In ogni caso, non tutti i 24 intervistati hanno accettato di essere filmati.
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IL SIGNIFICATO DEL TITOLO
Il titolo Naza deriva dalla parola con la quale l'esercito e l'intelligence israeliani definiscono vittime civili o “danni collaterali”.
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LE DICHIARAZIONI DEI REGISTI
"Abbiamo realizzato questo film spinti dal dovere di usare la nostra posizione di israeliani per analizzare i sistemi dietro all’uccisione di massa di civili palestinesi di cui il nostro Paese è responsabile. Durante le riprese negli ultimi tre anni, ci siamo trovati a porci le stesse domande della generazione dei nostri nonni e di tutto il Novecento: come può un gruppo di persone permettere la totale disumanizzazione di un altro? Come funziona dall'interno un sistema del genere?", si sono chiesti i registi Yuval Abraham e Rachel Szor. "Molte delle rivelazioni contenute nel film sono state pubblicate quasi subito dopo che ne siamo venuti a conoscenza, nei mesi successivi agli attacchi del 7 ottobre, da The Guardian (tra i produttori di NAZA), in collaborazione con i partner d'inchiesta +972 Magazine e Local Call. Il film ci permette di esplorare qualcosa di più profondo rispetto al solo giornalismo d'inchiesta: non solo le parole pronunciate, ma anche quelle non dette, il silenzio. Spetta a tutti noi rompere quel silenzio".
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LA PRODUZIONE
Naza, l'unico documentario in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, è prodotto da The Guardian e James Wilson per JW Films, vede tra i suoi produttori esecutivi Jonathan Glazer, il regista Premio Oscar del film La zona d'interesse.
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LA STANDING OVATION
Alla fine della première mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, la standing ovation per il documentario Naza ha avuto una durata di 24,37 minuti e ha battuto così il record degli applausi in tutte le edizioni del festival.
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