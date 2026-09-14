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Naza, Idf ordina indagine su fuga di notizie relativa al documentario su Gaza

Mondo
©Ansa

Il film premiato a Venezia accusato di diffondere "calunnie" e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Allo studio il possibile coinvolgimento di individui nella divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella realizzazione del progetto

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Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film "Naza", accusato di diffondere "calunnie" e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Lo riferisce l'Idf in una nota. Zamir afferma che il film distorce deliberatamente la realtà minando la legittimità dell'esercito e dello Stato di Israele e ha ordinato la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della Direzione della Pianificazione.

Possibili azioni legali contro il film e le persone coinvolte

Il team elaborerà piani d'azione e strumenti per contrastare quelle che i militari definiscono false accuse contro le forze di Difesa israeliane e i suoi soldati, collaborando con esperti israeliani e stranieri. Ha inoltre incaricato il procuratore generale militare di esaminare e promuovere possibili azioni legali riguardanti il film e le persone coinvolte. L'esercito esaminerà separatamente gli aspetti di sicurezza informatica della produzione, compreso il possibile coinvolgimento di individui nella divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella realizzazione del film. Zamir ha inoltre auspicato un ampio sforzo di diplomazia pubblica nazionale e internazionale in collaborazione con il ministero degli Esteri, il ministero della Giustizia, la direzione nazionale per la diplomazia pubblica e altri organismi competenti. Le forze di Difesa israeliane, "utilizzeranno ogni strumento a loro disposizione per proteggere i propri soldati, comandanti e truppe combattenti, nonché la reputazione dell'esercito israeliano". 

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