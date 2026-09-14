Yemen, Al Jazeera: Houthi avanzano verso roccaforti governo. LIVE

Gli Stati Uniti hanno usato il fallito attacco israeliano a Doha contro la dirigenza di Hamas per spingere lo Stato ebraico ad accettare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi lo scorso autunno. Lo ha affermato Jared Kushner, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, in un'intervista. "Israele ha condotto il raid a Doha, una cosa terribile ed è stata un'operazione militare fallimentare che ha portato Israele all'isolamento globale. Noi abbiamo sfruttato questa dinamica per spingerli a un accordo di cui ora sono abbastanza soddisfatti", mentre "all'epoca erano un po' a disagio con quello che li stavamo spingendo a fare. Ma alla fine si è rivelato un bene per loro e si è rivelato un bene per la gente di Gaza perche' ora abbiamo un nuovo governo lì che ovviamente punta a prendere il controllo presto, una volta che avremo portato avanti la demilitarizzazione", ha affermato Kushner. Immediata la replica arrivata dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu: "La decisione del primo ministro di inviare l'Idf a Gaza City e colpire i leader di Hamas in Qatar, unita all'enorme pressione esercitata dal presidente Trump, è ciò che ha indotto Hamas a rinunciare alle proprie richieste e ad accettare di rilasciare tutti gli ostaggi rimasti a Gaza", ha affermato.