Yemen, Al Jazeera: Houthi avanzano verso roccaforti governo. LIVE

Guerra Iran USA, Al Jazeera: Houthi avanzano verso roccaforti governo in Yemen. LIVE
L’offensiva dei ribelli Houthi - sostenuti dall’Iran - lungo le coste dello Yemen alza ulteriormente la tensione in Medio Oriente. L’Arabia Saudita torna sotto pressione con un attacco a un deposito di armi. A chilometri di distanza, il presidente americano si trova intanto a dover gestire richieste e smentite degli attori regionali
in evidenza
L’offensiva dei ribelli Houthi - sostenuti dall’Iran - lungo le coste dello Yemen alza ulteriormente la tensione in Medio Oriente. L’Arabia Saudita torna sotto pressione con un attacco a un deposito di armi. A chilometri di distanza, il presidente americano si trova intanto a dover gestire richieste e smentite degli attori regionali.
Gli approfondimenti:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Media: "Raid di Israele all'alba e arresti in Cisgiordania"
L'esercito israeliano ha arrestato quattro palestinesi nel governatorato di Betlemme, in Cisgiordania, tra cui un padre e un figlio. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, aggiungendo che i soldati hanno preso d'assalto la città di Betlemme, il campo profughi di Dheisheh e il campo di Aida. Le forze israeliane hanno anche fatto irruzione nella città di Tubas e perquisito diverse abitazioni.
Iran, chiusura oleodotto saudita spinge Brent oltre 107 dollari
Il prezzo del greggio Brent – il riferimento per il mercato europeo – è salito di oltre il 2,3% prima dell'apertura delle borse europee, raggiungendo i 107 dollari al barile, in seguito all'annunciata chiusura temporanea dell'oleodotto saudita "East-West" (Est-Ovest), avvenuta sabato. Nel frattempo, il prezzo del West Texas Intermediate (Wti) – il riferimento per il mercato statunitense – è aumentato di oltre il 2,4%, toccando quota 102,5 dollari al barile.
Fallito raid a Doha e intesa Gaza, Netanyahu contro Kushner
Gli Stati Uniti hanno usato il fallito attacco israeliano a Doha contro la dirigenza di Hamas per spingere lo Stato ebraico ad accettare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi lo scorso autunno. Lo ha affermato Jared Kushner, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, in un'intervista. "Israele ha condotto il raid a Doha, una cosa terribile ed è stata un'operazione militare fallimentare che ha portato Israele all'isolamento globale. Noi abbiamo sfruttato questa dinamica per spingerli a un accordo di cui ora sono abbastanza soddisfatti", mentre "all'epoca erano un po' a disagio con quello che li stavamo spingendo a fare. Ma alla fine si è rivelato un bene per loro e si è rivelato un bene per la gente di Gaza perche' ora abbiamo un nuovo governo lì che ovviamente punta a prendere il controllo presto, una volta che avremo portato avanti la demilitarizzazione", ha affermato Kushner. Immediata la replica arrivata dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu: "La decisione del primo ministro di inviare l'Idf a Gaza City e colpire i leader di Hamas in Qatar, unita all'enorme pressione esercitata dal presidente Trump, è ciò che ha indotto Hamas a rinunciare alle proprie richieste e ad accettare di rilasciare tutti gli ostaggi rimasti a Gaza", ha affermato.
Prezzo petrolio vola, Wti scambiato a 102,73 dollari
Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 102,73 dollari al barile con un avanzamento del 2,68% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 107,32 dollari al barile con una crescista del 2,59%.
Libano: segnalati bombardamenti israeliani nella notte nel sud
Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, continuano gli attacchi dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, Israele ha bombardato con l'artiglieria la città di Haddatha, nel distretto di Bint Jbeil, durante la notte.
Trump: "Non ci sono molti combattimenti a Gaza, Hamas pronto a deporre armi"
"Witkoff e Kushner hanno fatto un ottimo lavoro. Guardate Gaza, abbiamo liberato tutti gli ostaggi. La gente lo dimentica, ma lì non ci sono molti combattimenti. Hamas è pronta a deporre le armi. Hanno fatto un lavoro straordinario". Lo ha detto ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell'Air Force One.
Iran, Trump: "La Cina ci spia? Lo facciamo anche noi"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la notizia secondo cui l'Iran avrebbe ricevuto immagini satellitari della base in Giordania da fonti cinesi prima dell'attacco in cui sono rimasti uccisi tre soldati americani, dichiarando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Sapete, quando la gente dice che la Cina ci spia, io dico 'avete ragione', e anche noi spiamo loro. È quello che facciamo. Anzi, loro fanno quello che facciamo noi".
Media: "No dell'Egitto alla richiesta degli Houthi di coordinamento"
Le autorità egiziane hanno respinto la richiesta degli Houthi volta a stabilire un canale di comunicazione diretto con l'Autorità del Canale di Suez in merito alla sicurezza e alla libertà di navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb e nel Mar Rosso. E' quanto ha riferito il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed. Il presidente dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabiee, ha rifiutato categoricamente la proposta, temendo che contatti diretti potessero equivalere a un riconoscimento formale o a una legittimazione internazionale dei ribelli yemeniti filo-iraniani, che hanno preso il controllo dello stretto sul Mar Rosso grazie a una vasta offensiva contro il governo yemenita internazionalmente riconosciuto. Secondo un alto funzionario egiziano, i servizi di sicurezza del Cairo stanno intrattenendo contatti informali con le parti in causa in Yemen nel tentativo di prevenire ulteriori attacchi alle navi e garantire il flusso del commercio marittimo, senza tuttavia conferire agli Houthi uno status diplomatico.
Hormuz, Centcom: dirottate 101 navi commerciali al 13/9
"Al 13 settembre, 101 navi mercantili nello stretto sono state reindirizzate dalla Marina degli Stati Uniti". Lo scrive Centcom, il comando unificato delle forze armate Usa, su X nel suo aggiornamento sul blocco imposto da Washington ai porti iraniani che il cacciatorpediniere lanciamissili "continua a far rispettare", si legge.
Al Jazeera: "Gli Houthi avanzano verso roccaforti del governo in Yemen"
Gli Houthi dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllate dal governo di Marib e Taiz, nello Yemen sud-occidentale. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera sottolineando che "si stanno intensificando gli scontri con i ribelli, sostenuti da Teheran, verso le zone controllate dal governo sostenuto dall'Arabia Saudita", lungo le coste dello Yemen. In particolare, i combattenti stanno puntando la provincia strategica di Marib, ricca di petrolio e gas, e la città di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Il gruppo sciita ha conquistato tre isole, consolidando cosi' la possibilità di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb.