L'aviatore USA Dude 44 Bravo, salvato dopo 50 ore tra i nemici in Iran

"E' la cosa più terrificante che abbia mai visto", ha raccontato alla Cbs il colonnello dell'Aeronautica americana salvato in Iran in una spettacolare operazione di recupero dello scorso aprile, dopo essere stato 50 ore in territorio nemico ferito e braccato

Per 50 ore ferito in territorio nemico, in Iran, nascondendosi sui monti Zagros per sfuggire ai nemici. E' la storia dell'aviatore americano, nome in codice 'Dude 44 Bravo', salvato in Iran lo scorso aprile, che lui stesso ha raccontato per la prima volta in pubblico alla trasmissione '60 Minutes', sulla Cbs.

La ricostruzione del colonnello

"E' la cosa più terrificante che abbia mai visto", ha raccontato il colonnello dell'Aeronautica americana, che si è ritrovato in territorio nemico dopo che il suo F-15E Strike Eagle è stato abbattuto durante le incursioni delle forze americane contro Teheran. Malgrado le gravi ferite riportate, è riuscito a evitare la cattura per quasi 50 ore, nascondendosi sui monti Zagros. Bravo è stato infine tratto in salvo grazie a una complessa operazione che ha coinvolto decine di aerei e droni: ha attribuito la sua sopravvivenza al lavoro di squadra e alla determinazione dei soccorritori.

L'aereo di Bravo è stato abbattuto il 3 aprile da un missile lanciato a spalla dalle forze iraniane ed è caduto nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, nell'Iran sud-occidentale, vicino al confine con l'Iraq. E' stato come "essere colpiti da un treno merci", ha raccontato Bravo, in merito all'impatto.

Il suo compagno di equipaggio e pilota, con nome in codice "Alpha", ha attivato l'espulsione per entrambi dal jet (dal valore di 30 milioni di dollari), ma il paracadute di Bravo non si è aperto, ha detto l'ufficiale. "Il mio era rimasto danneggiato durante l'attacco iniziale", ha detto, stimando di essere precipitato verso il suolo a una velocità di 70-100 miglia orarie.