Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i Moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. La destra nazionalista, i Democratici svedesi (Sd), è la terza forza con il 17,6%, risultato che, se confermato, rappresenterebbe una perdita del 3% per il partito guidato da Jimmie Akesson che finora, da quando entrò in Parlamento nel 2010, ha continuato a crescere a ogni tornata elettorale.

I risultati definitivi non prima di mercoledì

Secondo Svt, i risultati definitivi dovrebbero essere annunciati non prima del 16 settembre. Mancano ancora da scrutinare i voti di centinaia di circoscrizioni elettorali e il conteggio dei voti dall'estero - con dati da record quest'anno - non avverrà probabilmente prima di mercoledì. Una volta contati i voti, il presidente del Parlamento chiederà di avviare le consultazioni per formare un governo di coalizione. La leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, si è detta pronta a parlare con tutti i partiti, eccetto i Democratici svedesi (Sd), il partito di destra nazionalista.

Incognita su un eventuale governo di centrosinistra

Qualora la vittoria del centrosinistra venisse confermata, anche la formazione del governo potrebbe richiedere diverso tempo, settimane o addirittura mesi. Il blocco di opposizione di sinistra è formato dal partito più grande della Svezia, i socialdemocratici, dal Partito di Centro, dal Partito dei Verdi e dal Partito della Sinistra. Se la leader socialdemocratica Magdalena Andersson sarà la premier, resta incerto quali altri partiti faranno parte del suo governo: il Partito di Centro ha infatti rifiutato di condividere il potere con il Partito della Sinistra, il quale sostiene invece di dover far parte di qualsiasi coalizione. "Il processo di formazione del governo potrebbe rivelarsi piuttosto complesso", ha dichiarato alla televisione svedese anche il presidente del Parlamento, Andreas Norlen.